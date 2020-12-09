إدارة الغذاء الأمريكية تطمئن الملايين بعد أنباء وفاة 6 في تجارب "فايزر"

أكدت أن الحالات لا علاقة لها باللقاح.. ولا مخاوف تتعلق بسلامته

بعثت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية برسالة طمأنة للملايين ممن ينوون الحصول على لقاح "فايزر" و"بيونتك"، وذلك بعد انتشار أنباء عن وفاة 6 أشخاص، خلال تجارب التي أجريت على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وخلال إفادة للإدارة، نشرتها صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، قالت "الهيئة" إن الوفيات الستة "لا علاقة لها باللقاح".

وأوضحت الإفادة أن من بين من تمت تجربة اللقاح عليهم كانت هناك حالات مصابة بعدوى كورونا شديدة. توفيت 6 حالات، 4 ممن تلقوا لقاحاً وهمياً، واثنان تم تطعيمهما باللقاح الحقيقي، ولكن لا توجد حالات من الوفيات الست مرتبطة باللقاح.

وقالت إدارة الغذاء والدواء إنه لا توجد مخاوف متعلقة بسلامة اللقاح.

وحقق اللقاح نسبة نجاح تتجاوز 90% في التجارب السريرية.

وحسب البيانات التي قدمتها "فايزر" الأمريكية و"بيونتك" الألمانية، تبدأ الاستجابة المناعية لمتلقي اللقاح بعد الجرعة الأولى، حيث تصل الحماية من فيروس كورونا إلى 88%.

ومع الحصول على الجرعة الثانية التي تعطى بعد 3 أسابيع من الأولى، تصل درجة الحماية إلى أكثر من 95%.

وقالت إفادة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن متلقي اللقاح يبدؤون في إنتاج الأجسام المضادة لكورونا، خلال 10 أيام من حصولهم على الجرعة الأولى.

ومن المنتظر أن ترخص السلطات الأمريكية اللقاح للاستخدام على نطاق واسع في الولايات المتحدة خلال أيام، أسوة ببريطانيا التي بدأت بالفعل حملة تطعيم الثلاثاء، كأول دولة في العالم تقدم على هذه الخطوة.