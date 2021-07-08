النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الزكاة " تتلقى 11 ألف طلب للالتحاق ببرنامج "بناء الكفاءات"

في جميع التخصصات الثمانية المعلن عنها في يونيو الماضي

تلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 11 ألف طلب للالتحاق ببرنامج "بناء الكفاءات" في نسخته الرابعة في جميع التخصصات الثمانية المعلن عنها في يونيو الماضي.

وبدأت الهيئة في مرحلة فرز المتقدمين بعد انتهاء الفترة الخاصة باستقبال طلبات الالتحاق التي بدأت في الثاني من يونيو الماضي وانتهت قبل ثلاثة أيام، وذلك تمهيداً للإعلان عن النتائج النهائية في الـ 19 أغسطس المقبل من العام الجاري، قبل انطلاق البرنامج في الـ 12 سبتمبر؛ حيث يستمر لمدة عام كامل.

ويُعد برنامج بناء الكفاءات أحد البرامج الأكاديمية التي تنفذها أكاديمية الهيئة، والتي تُعنى ببناء المعارف والمهارات في مجال إدارة وتنظيم الزكاة والضريبة والجمارك، حيث يتيح للخريجين فرصة التأهيل المهني في عدد من مسارات التدريب التي يقدمها، وهي: العمليات، والشؤون القانونية، والشؤون المالية والإدارية، والتحليل والمخاطر، بالإضافة إلى الأنظمة التقنية والرقمنة، ورأس المال والبشري، والاستراتيجية والتطوير، والتواصل المؤسسي.

ويوفر البرنامج العديد من الحوافز التدريبية والمالية للمتدربين الملتحقين به، أبرزها حضور برامج تدريبية بالتعاون مع "جامعة وارتون الأمريكية" التي تعد من أفضل 10 جهات للتعليم القيادي في العالم، كما يقدم البرنامج للمتدرب تأمين طبي له وأفراد أسرته، وتسجيله في التأمينات الاجتماعية، وإجازة سنوية، بالإضافة إلى مكافأة مالية شهرية للمتدرب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الزكاة " تتلقى 11 ألف طلب للالتحاق ببرنامج "بناء الكفاءات"
سبق

تلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 11 ألف طلب للالتحاق ببرنامج "بناء الكفاءات" في نسخته الرابعة في جميع التخصصات الثمانية المعلن عنها في يونيو الماضي.

وبدأت الهيئة في مرحلة فرز المتقدمين بعد انتهاء الفترة الخاصة باستقبال طلبات الالتحاق التي بدأت في الثاني من يونيو الماضي وانتهت قبل ثلاثة أيام، وذلك تمهيداً للإعلان عن النتائج النهائية في الـ 19 أغسطس المقبل من العام الجاري، قبل انطلاق البرنامج في الـ 12 سبتمبر؛ حيث يستمر لمدة عام كامل.

ويُعد برنامج بناء الكفاءات أحد البرامج الأكاديمية التي تنفذها أكاديمية الهيئة، والتي تُعنى ببناء المعارف والمهارات في مجال إدارة وتنظيم الزكاة والضريبة والجمارك، حيث يتيح للخريجين فرصة التأهيل المهني في عدد من مسارات التدريب التي يقدمها، وهي: العمليات، والشؤون القانونية، والشؤون المالية والإدارية، والتحليل والمخاطر، بالإضافة إلى الأنظمة التقنية والرقمنة، ورأس المال والبشري، والاستراتيجية والتطوير، والتواصل المؤسسي.

ويوفر البرنامج العديد من الحوافز التدريبية والمالية للمتدربين الملتحقين به، أبرزها حضور برامج تدريبية بالتعاون مع "جامعة وارتون الأمريكية" التي تعد من أفضل 10 جهات للتعليم القيادي في العالم، كما يقدم البرنامج للمتدرب تأمين طبي له وأفراد أسرته، وتسجيله في التأمينات الاجتماعية، وإجازة سنوية، بالإضافة إلى مكافأة مالية شهرية للمتدرب.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
03:53 PM

"الزكاة " تتلقى 11 ألف طلب للالتحاق ببرنامج "بناء الكفاءات"

في جميع التخصصات الثمانية المعلن عنها في يونيو الماضي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
389

تلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 11 ألف طلب للالتحاق ببرنامج "بناء الكفاءات" في نسخته الرابعة في جميع التخصصات الثمانية المعلن عنها في يونيو الماضي.

وبدأت الهيئة في مرحلة فرز المتقدمين بعد انتهاء الفترة الخاصة باستقبال طلبات الالتحاق التي بدأت في الثاني من يونيو الماضي وانتهت قبل ثلاثة أيام، وذلك تمهيداً للإعلان عن النتائج النهائية في الـ 19 أغسطس المقبل من العام الجاري، قبل انطلاق البرنامج في الـ 12 سبتمبر؛ حيث يستمر لمدة عام كامل.

ويُعد برنامج بناء الكفاءات أحد البرامج الأكاديمية التي تنفذها أكاديمية الهيئة، والتي تُعنى ببناء المعارف والمهارات في مجال إدارة وتنظيم الزكاة والضريبة والجمارك، حيث يتيح للخريجين فرصة التأهيل المهني في عدد من مسارات التدريب التي يقدمها، وهي: العمليات، والشؤون القانونية، والشؤون المالية والإدارية، والتحليل والمخاطر، بالإضافة إلى الأنظمة التقنية والرقمنة، ورأس المال والبشري، والاستراتيجية والتطوير، والتواصل المؤسسي.

ويوفر البرنامج العديد من الحوافز التدريبية والمالية للمتدربين الملتحقين به، أبرزها حضور برامج تدريبية بالتعاون مع "جامعة وارتون الأمريكية" التي تعد من أفضل 10 جهات للتعليم القيادي في العالم، كما يقدم البرنامج للمتدرب تأمين طبي له وأفراد أسرته، وتسجيله في التأمينات الاجتماعية، وإجازة سنوية، بالإضافة إلى مكافأة مالية شهرية للمتدرب.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,661
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,992
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,359
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,729

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة