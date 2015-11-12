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"التصحيح الإلكتروني" يسرّع بنتائج اختبارات المسابقات الوظيفية بجامعة حائل‎

بعد انتقادات وتشكيك في دقة تصحيح أوراق الاختبار التحريري لـ11 ألف متقدم

أعلنت جامعة حائل، أمس، نتائج اختبارات 11 ألف متقدم على وظائفها الإدارية، التي أُعلنت فترةُ التقديم عليها من 2 إلى 8 محرم الماضي، وبدأت اختباراتها التحريرية للمرشحين يوم الثلاثاء الماضي حتى مساء السبت الماضي.

واكتفت الجامعة في إعلان النتائج فقط بعبارة "غير مرشح للمقابلة الشخصية"، وبعد مطالبات عبر موقع التواصل الاجتماعي بأهمية الشفافية بإظهار درجات الاختبار؛ وجّه مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، بأن يتم إضافة تفاصيل درجة الاختبار، ويضاف أيضًا ترتيب المتقدم على الوظيفة؛ وهو ما تم بالفعل؛ ليطّلع جميع من أدى الاختبار على تفاصيل اختباره.

وكان المتحدث الرسمي لجامعة حائل، مشرف الإعلام الجامعي ياسر الكنعان، قد أكد -عبر حسابه الرسمي- أنه يمكن لأي متقدم أن يشكك في درجته المُعلَنة التي لم يرضَ عنها، والتأكد منها بطلب مراجعة ورقة الإجابة من اللجان المعنية، ومعرفة الدرجات التي استحقت التأهل للمراحل اللاحقة".

وكانت الجامعة قد واجهت انتقادًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أُعلنت النتائج أمس، وتَمَحور الانتقاد حول سرعة إعلان النتائج؛ مما يشكك في دقة تصحيح أوراق الاختبار التحريري الذي اعتُمد لهم بنظام الاختيار المتعدد.

وعلمت "سبق" أن جامعة حائل تملك مركز تصحيح إلكتروني ضخم في عمادة السنة التحضيرية، يقوم بتصحيح 2500 ورقة إجابة خلال دقيقة واحدة، مع عدم وجود نسبة أخطاء في التصحيح؛ وهو المركز الذي صححت الجامعة به أوراق إجابات المتقدمين لوظائفها.

وتجدر الإشارة، إلى أن تصحيح أوراق المتقدمين الـ11 ألفًا، لا يتجاوز عشر دقائق كحد أقصى؛ فيما يتم ترحيل درجات المتقدم إلى سجله المدني، من مركز التصحيح إلى برنامج التوظيف الذي يتم من خلاله استفسار المتقدم عن نتيجته عبر إدخال سجله المدني، وظهور النتيجة بالترشيح للمقابلة مع عدمه.

التصحيح الإلكتروني جامعة حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التصحيح الإلكتروني" يسرّع بنتائج اختبارات المسابقات الوظيفية بجامعة حائل‎
سبق

أعلنت جامعة حائل، أمس، نتائج اختبارات 11 ألف متقدم على وظائفها الإدارية، التي أُعلنت فترةُ التقديم عليها من 2 إلى 8 محرم الماضي، وبدأت اختباراتها التحريرية للمرشحين يوم الثلاثاء الماضي حتى مساء السبت الماضي.

واكتفت الجامعة في إعلان النتائج فقط بعبارة "غير مرشح للمقابلة الشخصية"، وبعد مطالبات عبر موقع التواصل الاجتماعي بأهمية الشفافية بإظهار درجات الاختبار؛ وجّه مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، بأن يتم إضافة تفاصيل درجة الاختبار، ويضاف أيضًا ترتيب المتقدم على الوظيفة؛ وهو ما تم بالفعل؛ ليطّلع جميع من أدى الاختبار على تفاصيل اختباره.

وكان المتحدث الرسمي لجامعة حائل، مشرف الإعلام الجامعي ياسر الكنعان، قد أكد -عبر حسابه الرسمي- أنه يمكن لأي متقدم أن يشكك في درجته المُعلَنة التي لم يرضَ عنها، والتأكد منها بطلب مراجعة ورقة الإجابة من اللجان المعنية، ومعرفة الدرجات التي استحقت التأهل للمراحل اللاحقة".

وكانت الجامعة قد واجهت انتقادًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أُعلنت النتائج أمس، وتَمَحور الانتقاد حول سرعة إعلان النتائج؛ مما يشكك في دقة تصحيح أوراق الاختبار التحريري الذي اعتُمد لهم بنظام الاختيار المتعدد.

وعلمت "سبق" أن جامعة حائل تملك مركز تصحيح إلكتروني ضخم في عمادة السنة التحضيرية، يقوم بتصحيح 2500 ورقة إجابة خلال دقيقة واحدة، مع عدم وجود نسبة أخطاء في التصحيح؛ وهو المركز الذي صححت الجامعة به أوراق إجابات المتقدمين لوظائفها.

وتجدر الإشارة، إلى أن تصحيح أوراق المتقدمين الـ11 ألفًا، لا يتجاوز عشر دقائق كحد أقصى؛ فيما يتم ترحيل درجات المتقدم إلى سجله المدني، من مركز التصحيح إلى برنامج التوظيف الذي يتم من خلاله استفسار المتقدم عن نتيجته عبر إدخال سجله المدني، وظهور النتيجة بالترشيح للمقابلة مع عدمه.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
12:00 PM

"التصحيح الإلكتروني" يسرّع بنتائج اختبارات المسابقات الوظيفية بجامعة حائل‎

بعد انتقادات وتشكيك في دقة تصحيح أوراق الاختبار التحريري لـ11 ألف متقدم

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خالد السليمي - حائل
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أعلنت جامعة حائل، أمس، نتائج اختبارات 11 ألف متقدم على وظائفها الإدارية، التي أُعلنت فترةُ التقديم عليها من 2 إلى 8 محرم الماضي، وبدأت اختباراتها التحريرية للمرشحين يوم الثلاثاء الماضي حتى مساء السبت الماضي.

واكتفت الجامعة في إعلان النتائج فقط بعبارة "غير مرشح للمقابلة الشخصية"، وبعد مطالبات عبر موقع التواصل الاجتماعي بأهمية الشفافية بإظهار درجات الاختبار؛ وجّه مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، بأن يتم إضافة تفاصيل درجة الاختبار، ويضاف أيضًا ترتيب المتقدم على الوظيفة؛ وهو ما تم بالفعل؛ ليطّلع جميع من أدى الاختبار على تفاصيل اختباره.

وكان المتحدث الرسمي لجامعة حائل، مشرف الإعلام الجامعي ياسر الكنعان، قد أكد -عبر حسابه الرسمي- أنه يمكن لأي متقدم أن يشكك في درجته المُعلَنة التي لم يرضَ عنها، والتأكد منها بطلب مراجعة ورقة الإجابة من اللجان المعنية، ومعرفة الدرجات التي استحقت التأهل للمراحل اللاحقة".

وكانت الجامعة قد واجهت انتقادًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أُعلنت النتائج أمس، وتَمَحور الانتقاد حول سرعة إعلان النتائج؛ مما يشكك في دقة تصحيح أوراق الاختبار التحريري الذي اعتُمد لهم بنظام الاختيار المتعدد.

وعلمت "سبق" أن جامعة حائل تملك مركز تصحيح إلكتروني ضخم في عمادة السنة التحضيرية، يقوم بتصحيح 2500 ورقة إجابة خلال دقيقة واحدة، مع عدم وجود نسبة أخطاء في التصحيح؛ وهو المركز الذي صححت الجامعة به أوراق إجابات المتقدمين لوظائفها.

وتجدر الإشارة، إلى أن تصحيح أوراق المتقدمين الـ11 ألفًا، لا يتجاوز عشر دقائق كحد أقصى؛ فيما يتم ترحيل درجات المتقدم إلى سجله المدني، من مركز التصحيح إلى برنامج التوظيف الذي يتم من خلاله استفسار المتقدم عن نتيجته عبر إدخال سجله المدني، وظهور النتيجة بالترشيح للمقابلة مع عدمه.

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