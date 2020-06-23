قفزة جديدة بالأرقام.. 4.710 حالة شفاء جديدة من كورونا بالمملكة

"الصحة": بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 109885 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن قفزة جديدة في حالات التعافي من كورونا معلنة عن تسجيل 4.710 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، وذلك ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 164144 حالة كما تم تسجيل 4710 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 109885 حالة ولله الحمد وأكدت "الصحة" تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1346 حالة وفاة وبلغ عدد الحالات النشطة 52913 فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2122 حالة.