قبل 13 يوماً من الانتخابات.. "أوباما" ينتقل إلى الميدان ويشارك في حملة بايدن"

يدعو مؤيديه إلى التصويت المبكر لنائبه السابق

سيظهر الرئيس السابق باراك أوباما لأول مرة في الحملة الانتخابية، اليوم (الأربعاء)، للمرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي يخوض سباقا حاداً مع الرئيس دونالد ترامب في ولايات حاسمة قبل 13 يوماً من الانتخابات العامة الأمريكية.

وذكر أحد مساعدي الرئيس السابق أن "أوباما"، الذي قضى ثماني سنوات في المنصب مع "بايدن" كنائب للرئيس، سيحث مؤيديه على التصويت مبكرًا لـ"بايدن" ومرشحين ديمقراطيين آخرين في مسيرة في الهواء الطلق في فيلادلفيا، أكبر مدن بنسلفانيا، وفقاً لـ "رويترز".

ويأتي الظهور العلني النادر لـ"أوباما"، الذي لا يزال أحد أكبر نجوم الحزب الديمقراطي بعد أربع سنوات تقريبًا من مغادرته البيت الأبيض، وهدفًا متكررًا لهجمات "ترامب"، في وقت حرج.

وحذرت جين أومالي ديلون مديرة حملة "بايدن"، الموظفين والمؤيدين من أنها ترى أن السباق أقرب بكثير في الولايات الـ 17 التي تعتبرها الحملة ساحات قتال مما تقترحه استطلاعات الرأي الوطنية التي تظهر تقدمًا ثابتًا لـ"بايدن".

ويعتبر "بايدن" أنه يجب أن يفوز بأصوات مسقط رأسه في ولاية بنسلفانيا، التي خسرها الديمقراطيون بفارق ضئيل أمام "ترامب" في عام 2016، وقد زار "بايدن" الولاية أكثر من أي ولاية أخرى خلال الحملة الانتخابية.

ومن المقرر أن يلتقي "بايدن" و"ترامب" في مناظرتهما الثانية والأخيرة مساء غد، مما يمنح الجمهوري فرصة لتغيير مسار السباق، الذي يتصدره "بايدن" في استطلاعات الرأي الوطنية.