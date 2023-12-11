بالصور.. أمير الشرقية يفتتح ملتقى السلامة المرورية بالدمام

بعنوان "دور التقنية الذكية"

افتتح أمير المنطقة الشرقية، سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، ملتقى ومعرض السلامة المرورية الرابع، بعنوان "دور التقنية الذكية في تحسين السلامة المرورية"، والذي يستمر خلال الفترة من 23-25 ربيع الأول، وذلك في فندق شيراتون الدمام.

وزار الأمير خلال الملتقى، الجناح الخاص الذي أقامته أمانة الشرقية، وكان في استقباله أمين المنطقة، المهندس فهد بن محمد الجبير، وعدد من قيادات الأمانة، وتم تقديم شرح له حول الركن وما يحتويه وأهدافه والتي تتضمن إجراءات الوقاية والسلامة المرورية.

وكرم الأمير سعود بن نايف، المهندس "الجبير"؛ لمساهمات الأمانة في هذا الملتقى ودورها الكبير في التعاون مع الجهات المختصة للحد من الحوادث المرورية وإنجاح هذا الملتقى.

من جانبه دعا أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد بن محمد الجبير، الجميع للمساهمة والتعاون في سبيل التصدي للحوادث وتقليلها.

وأشار إلى أن الدور الذي تقدمه وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة الشرقية، من واقع كونها شريكًا أساسيًا في هذا المضمار، تسعى من خلال هذه الشراكة أن تحقق نتائج إيجابية كبيرة لما فيه الوصول إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

ووقع أمين الشرقية مذكرة شراكة ثنائية بين الأمانة، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والتي مثلها مدير الجامعة، الدكتور عبدالله الربيش؛ للتصدي والحد من وقوع الحوادث المرورية.

وقدم المهندس "الجبير" ورقة عمل تضمنت العديد من التوصيات إلى جانب إجاباته على العديد من التساؤلات للحضور، في الجلسة التي أدارها مدير عام التعليم بالمنطقة، الدكتور عبدالرحمن المديرس، والتي تناول فيها أهمية إدارة الحركة المرورية في مجال السلامة المرورية ومهام وزارة الشؤون البلدية والقروية في مجال السلامة المرورية، وجهود أمانة المنطقة الشرقية في أدلة ومراجع السلامة المرورية، وجهودها في تطوير وتحسين شبكة الطرق، وتحسين مستوى السلامة المرورية، وتأهيل الاستشاريين بتنفيذ الدراسات المروية بأمانة المنطقة الشرقية، وهندسة النقل والمرور في المملكة وتحدياتها، إلى جانب الازدحامات المرورية وأساليب تخفيفها وإدارة حركة المرور، ليستعرض أمثلة لأساليب وتقنيات إدارة حركة المرور واستخدام الكاميرات وأنواع الإشارات الضوئية ونظام التحكم المركزي بها، علاوة على استعراضه لمثال نظام SCATS الخاص بإدارة التوقيت الديناميكي الحي لأوقات الإشارات الضوئية، بما يتناسب مع حالة المرور، متناولاً في الحديث تصميم أوقات الإشارات المرورية ومنطقة الحيرة "الإشارة الصفراء"، ودليل دراسات التأثير المروري.

يذكر أن الجلسة الأولى، بدأت من الساعة الحادية عشرة، حتى الثانية عشرة، تخللها استراحات وشارك فيها المهندس الجبير، ووكيل وزارة النقل للطرق، المهندس ماجد بن رافد العرقوبي.

أما الجلسة الثانية فبدأت الساعة الثانية عشرة والنصف، وحتى الثانية والنصف، شارك فيها مدير عام الإدارة العامة للمرور، العميد محمد بن عبدالله البسامي، والرئيس التنفيذي لرؤية صفر ادمنتون كندا جيف كاليبابا، والبروفيسور دكتور هيرمان ستيفن، والمهندس عمر كبوش من جامعة قرار للتكنولوجيا بالنمسا.