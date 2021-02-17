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"المعلمي" يلتقي مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة ويؤكّد روابط الأخوة بين البلدين

في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك

التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع السياسية على الساحتين الليبية والدولية وسبل معالجتها.

وأكّد السفير المعلمي؛ خلال اللقاء روابط الأخوة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، معرباً عن حرص المملكة على استقرار ليبيا ووحدة الشعب الليبي الشقيق.

وجدّد "المعلمي"؛ التأكيد على موقف المملكة المرحب بنتائج التصويت على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عُقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وأعرب السفير المعلمي؛ عن أمله في أن تحقّق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وأن يحافظ هذا الإنجاز على وحدة ليبيا وسيادتها.

وشدّد "المعلمي"؛ على رفض المملكة أيّ تدخلات أجنبية في الشأن الليبي من شأنها أن تؤجّج الصراعات وتزيد من تفاقم الأزمة الليبية.

حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المعلمي" يلتقي مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة ويؤكّد روابط الأخوة بين البلدين
سبق

التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع السياسية على الساحتين الليبية والدولية وسبل معالجتها.

وأكّد السفير المعلمي؛ خلال اللقاء روابط الأخوة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، معرباً عن حرص المملكة على استقرار ليبيا ووحدة الشعب الليبي الشقيق.

وجدّد "المعلمي"؛ التأكيد على موقف المملكة المرحب بنتائج التصويت على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عُقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وأعرب السفير المعلمي؛ عن أمله في أن تحقّق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وأن يحافظ هذا الإنجاز على وحدة ليبيا وسيادتها.

وشدّد "المعلمي"؛ على رفض المملكة أيّ تدخلات أجنبية في الشأن الليبي من شأنها أن تؤجّج الصراعات وتزيد من تفاقم الأزمة الليبية.

حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
08:25 AM

"المعلمي" يلتقي مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة ويؤكّد روابط الأخوة بين البلدين

في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع السياسية على الساحتين الليبية والدولية وسبل معالجتها.

وأكّد السفير المعلمي؛ خلال اللقاء روابط الأخوة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، معرباً عن حرص المملكة على استقرار ليبيا ووحدة الشعب الليبي الشقيق.

وجدّد "المعلمي"؛ التأكيد على موقف المملكة المرحب بنتائج التصويت على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عُقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وأعرب السفير المعلمي؛ عن أمله في أن تحقّق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وأن يحافظ هذا الإنجاز على وحدة ليبيا وسيادتها.

وشدّد "المعلمي"؛ على رفض المملكة أيّ تدخلات أجنبية في الشأن الليبي من شأنها أن تؤجّج الصراعات وتزيد من تفاقم الأزمة الليبية.

حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني.

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