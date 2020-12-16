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"صور".. الأمطار تغسل وجه جدة فجرًا وتجبر الأهالي على الخروج للتنزه

الأمانة تباشر شفط تجمعات المياه التي أعاقت حركة السير بعدد من المواقع

شهدت محافظة جدة، فجر اليوم، هطول أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من أرجاء المحافظة، وأغرى المطرُ السكانَ بالخروج إلى الميادين والكورنيش للاستمتاع بتلك الأجواء الساحرة التي كانت عروسُ البحر الأحمر على موعد معها.

وباشرت الأمانة أعمال شفط المياه من وسط الشوارع والطرقات، بعد أن نتج عن هطول الأمطار بعضُ المستنقعات التي أعاقت حركة السير في عدد من المواقع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صور".. الأمطار تغسل وجه جدة فجرًا وتجبر الأهالي على الخروج للتنزه
سبق

شهدت محافظة جدة، فجر اليوم، هطول أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من أرجاء المحافظة، وأغرى المطرُ السكانَ بالخروج إلى الميادين والكورنيش للاستمتاع بتلك الأجواء الساحرة التي كانت عروسُ البحر الأحمر على موعد معها.

وباشرت الأمانة أعمال شفط المياه من وسط الشوارع والطرقات، بعد أن نتج عن هطول الأمطار بعضُ المستنقعات التي أعاقت حركة السير في عدد من المواقع.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
10:26 AM

"صور".. الأمطار تغسل وجه جدة فجرًا وتجبر الأهالي على الخروج للتنزه

الأمانة تباشر شفط تجمعات المياه التي أعاقت حركة السير بعدد من المواقع

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محمد طيران - جدة
1
2,028

شهدت محافظة جدة، فجر اليوم، هطول أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من أرجاء المحافظة، وأغرى المطرُ السكانَ بالخروج إلى الميادين والكورنيش للاستمتاع بتلك الأجواء الساحرة التي كانت عروسُ البحر الأحمر على موعد معها.

وباشرت الأمانة أعمال شفط المياه من وسط الشوارع والطرقات، بعد أن نتج عن هطول الأمطار بعضُ المستنقعات التي أعاقت حركة السير في عدد من المواقع.

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