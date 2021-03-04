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" آل الشيخ" يستعرض مع وزير العدل القمري سبل دعم وخدمة العمل الإسلامي

أكد أن المملكة هي قلب العالم وجهودها محل تقدير جميع المسلمين بالعالم

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه في مدينة جدة اليوم، وزير العدل والشؤون الإسلامية والوظائف العمومية والحقوق الإنسانية بجمهورية جزر القمر المتحدة السيد محمد حسين علي جمل الليل والوفد المرافق له.

وجرى ــ خلال اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين بالوزارتين ــ بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي في جمهورية جزر القمر المتحدة.

ورحب الوزير "آل الشيخ" بالوزير القمري السيد محمد بن حسين، منوهاً بالعلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما ما يتصل بالشأن الإسلامي، مؤكدًا أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين تفتح آفاق التعاون وتقدم الغالي والنفيس من أجل خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم؛ اتساقاً مع رسالتها السامية وريادتها للعالم الإسلامي.

من جانبه أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والوظائف العمومية والحقوقية بجمهورية جزر القمر المتحدة، أن المملكة هي قلب العالم الإسلامي، وجهودها في خدمة الإسلام والحرمين الشريفين محل تقدير جميع المسلمين بالعالم، مبيناً أن العلاقة مع السعودية هي علاقة أخوية قائمة على أساس متين، مقدماً الشكر على الدعم الذي تلقاه بلاده من المملكة في كافة المجالات والتي هي محل تقدير القيادة والشعب القمري.

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" آل الشيخ" يستعرض مع وزير العدل القمري سبل دعم وخدمة العمل الإسلامي
سبق

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه في مدينة جدة اليوم، وزير العدل والشؤون الإسلامية والوظائف العمومية والحقوق الإنسانية بجمهورية جزر القمر المتحدة السيد محمد حسين علي جمل الليل والوفد المرافق له.

وجرى ــ خلال اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين بالوزارتين ــ بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي في جمهورية جزر القمر المتحدة.

ورحب الوزير "آل الشيخ" بالوزير القمري السيد محمد بن حسين، منوهاً بالعلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما ما يتصل بالشأن الإسلامي، مؤكدًا أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين تفتح آفاق التعاون وتقدم الغالي والنفيس من أجل خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم؛ اتساقاً مع رسالتها السامية وريادتها للعالم الإسلامي.

من جانبه أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والوظائف العمومية والحقوقية بجمهورية جزر القمر المتحدة، أن المملكة هي قلب العالم الإسلامي، وجهودها في خدمة الإسلام والحرمين الشريفين محل تقدير جميع المسلمين بالعالم، مبيناً أن العلاقة مع السعودية هي علاقة أخوية قائمة على أساس متين، مقدماً الشكر على الدعم الذي تلقاه بلاده من المملكة في كافة المجالات والتي هي محل تقدير القيادة والشعب القمري.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
04:56 PM
اخر تعديل
04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
05:32 PM

" آل الشيخ" يستعرض مع وزير العدل القمري سبل دعم وخدمة العمل الإسلامي

أكد أن المملكة هي قلب العالم وجهودها محل تقدير جميع المسلمين بالعالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه في مدينة جدة اليوم، وزير العدل والشؤون الإسلامية والوظائف العمومية والحقوق الإنسانية بجمهورية جزر القمر المتحدة السيد محمد حسين علي جمل الليل والوفد المرافق له.

وجرى ــ خلال اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين بالوزارتين ــ بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي في جمهورية جزر القمر المتحدة.

ورحب الوزير "آل الشيخ" بالوزير القمري السيد محمد بن حسين، منوهاً بالعلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما ما يتصل بالشأن الإسلامي، مؤكدًا أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين تفتح آفاق التعاون وتقدم الغالي والنفيس من أجل خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم؛ اتساقاً مع رسالتها السامية وريادتها للعالم الإسلامي.

من جانبه أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والوظائف العمومية والحقوقية بجمهورية جزر القمر المتحدة، أن المملكة هي قلب العالم الإسلامي، وجهودها في خدمة الإسلام والحرمين الشريفين محل تقدير جميع المسلمين بالعالم، مبيناً أن العلاقة مع السعودية هي علاقة أخوية قائمة على أساس متين، مقدماً الشكر على الدعم الذي تلقاه بلاده من المملكة في كافة المجالات والتي هي محل تقدير القيادة والشعب القمري.

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