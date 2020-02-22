النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كاريلي": فخور بما قدَّمه لاعبو الاتحاد.. وهذا سبب تغيير "رومارينهو"

أشاد المدير الفني لنادي الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي، بالروح التي ظهر عليها لاعبو فريقه أثناء مواجهتهم الهلال في الجولة الـ19 من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال كاريلي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة إنه سعيد بالروح الجيدة التي ظهر بها اللاعبون، مشددًا على أن الفريق يملك عناصر جيدة للغاية، وأنه في قادم الأيام ستتحسن نتائج الفريق كثيرًا.

وعن تغييره اللاعب رومارينهو قال إن تغييره اللاعب رومارينهو جاء بسبب معاناته من وعكة صحية، مشددًا على أنه لاعب رائع، وسيكون أفضل في المرات القادمة.

واختتم المدرب حديثه قائلاً: "نفكر حاليًا في لقاء الشباب السبت المقبل في الدوري على ملعبنا بالجوهرة، وسنبدأ العمل طوال هذا الأسبوع لهذه المباراة، واللقاءات المقبلة".

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الهلال الاتحاد الدوري السعودي للمحترفين مدرب الاتحاد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"كاريلي": فخور بما قدَّمه لاعبو الاتحاد.. وهذا سبب تغيير "رومارينهو"
سبق

أشاد المدير الفني لنادي الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي، بالروح التي ظهر عليها لاعبو فريقه أثناء مواجهتهم الهلال في الجولة الـ19 من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال كاريلي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة إنه سعيد بالروح الجيدة التي ظهر بها اللاعبون، مشددًا على أن الفريق يملك عناصر جيدة للغاية، وأنه في قادم الأيام ستتحسن نتائج الفريق كثيرًا.

وعن تغييره اللاعب رومارينهو قال إن تغييره اللاعب رومارينهو جاء بسبب معاناته من وعكة صحية، مشددًا على أنه لاعب رائع، وسيكون أفضل في المرات القادمة.

واختتم المدرب حديثه قائلاً: "نفكر حاليًا في لقاء الشباب السبت المقبل في الدوري على ملعبنا بالجوهرة، وسنبدأ العمل طوال هذا الأسبوع لهذه المباراة، واللقاءات المقبلة".

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
11:36 PM

"كاريلي": فخور بما قدَّمه لاعبو الاتحاد.. وهذا سبب تغيير "رومارينهو"

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
1,793

أشاد المدير الفني لنادي الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي، بالروح التي ظهر عليها لاعبو فريقه أثناء مواجهتهم الهلال في الجولة الـ19 من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال كاريلي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة إنه سعيد بالروح الجيدة التي ظهر بها اللاعبون، مشددًا على أن الفريق يملك عناصر جيدة للغاية، وأنه في قادم الأيام ستتحسن نتائج الفريق كثيرًا.

وعن تغييره اللاعب رومارينهو قال إن تغييره اللاعب رومارينهو جاء بسبب معاناته من وعكة صحية، مشددًا على أنه لاعب رائع، وسيكون أفضل في المرات القادمة.

واختتم المدرب حديثه قائلاً: "نفكر حاليًا في لقاء الشباب السبت المقبل في الدوري على ملعبنا بالجوهرة، وسنبدأ العمل طوال هذا الأسبوع لهذه المباراة، واللقاءات المقبلة".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,749
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,990
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,511
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,864

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة