تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

تُصحَب برياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.. تستمر حتى 6 مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّنت أمطارًا رعدية ونشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (العلا، والمهد، وخيبر).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.