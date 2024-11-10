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تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

تُصحَب برياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.. تستمر حتى 6 مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّنت أمطارًا رعدية ونشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (العلا، والمهد، وخيبر).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّنت أمطارًا رعدية ونشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (العلا، والمهد، وخيبر).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
08:27 AM

تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

تُصحَب برياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.. تستمر حتى 6 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّنت أمطارًا رعدية ونشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (العلا، والمهد، وخيبر).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.

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