شاهد.. أمانة الطائف تحتفل باليوم الوطني بمجسمات صور للملوك وأطول ممشى

كثفت جهود منسوبيها لتحسين المشهد العام ليصبح مناسباً لجذب الأهالي والزوار

قامت "أمانة الطائف" بتكثيف جهود منسوبيها على مدار الساعة لإنجاز ما رسمت له من خطط استهدفت إبراز تحسين المشهد العام ليصبح مشهداً حضارياً وموقعاً مناسباً لجذب الأهالي والزوار.

وتفصيلاً، عملت الجهود المبذولة بإشراف ومتابعة مستمرة من أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، على إنجاز عده مواقع تزامناً مع احتفال القيادة الرشيدة والشعب السعودي باليوم الوطني الـ89 للمملكة.

ووقفت "سبق" ميدانياً على تلك الجهود واطلعت على الأعمال المنجزة والمواقع التي تم تهيئتها من قبل أمانة الطائف بعدة مواقع، واستمعت إلى شرح عن كل موقع.

مجسم ( عزة وشموخ)

أطلقت الأمانة مجسم "عزة وشموخ"، والذي احتوى على رموز المملكة العربية السعودية ممثلةً بقادتها على مر 89 عاماً فكانت بدايته من المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - مروراً بأبنائه الذين حكموا الدولة وصولاً إلى الأمير المجدد محمد بن سلمان فكان الرابط بينهم رمز الحرف العربي والذي يعبّر عن العروبة والأصالة والتاريخ والجمال وقوة في المعنى تجعله الرابط بين جيل إلى آخر، ولأنه وضعت صور حكام المملكة العربية السعودية في عمل واحد يجمعهم فبذلك أطلقت على هذا العمل "عزة وشموخ".

وأُنشئ العمل بأسلوب عصري حديث وبخامات وأفكار حديثة حيث إنه عُمل بالفولاذ ببروز على حائط معمر بطريقة وميول خارج عن المألوف مما يزيد العمل تميزاً، وكذلك ظهرت إضاءات خلفية للعمل مما يخدم جماليات العمل في الليل كذلك تزين العمل بعشر من السواري للعلم السعودي وممرات أرضية مضاءة ومساحات زراعية تخدم جماليات الموقع ليكون أحد المعالم المميزة على مستوى المملكة العربية السعودية.

مجسم كلمة الطائف

يبلغ ارتفاع المجسم ٨ أمتار بعرض ١٠ أمتار تقريباً، بموقع مميز جداً أعلى تقاطع نفق الأمير منصور (طريق المطار مع طريق الملك خالد) حتى يمكن رؤيته من الثلاث جهات.

وأتت فكرة تشكيل المجسم من حرف الـ "ط" تعلوه الوردة الطائفية وبإضافة بعض الحروف الجمالية لتشكل معاً كلمة الطائف بتشكيل معماري مميز ليكون أيقونة جديدة بمدخل المدينة الشمالي من ناحية المطار.

حديقة وممشى العرفاء

هو أحد مشاريع تحسين المشهد الحضري بمدينة الطائف والتي قامت أمانة الطائف بتنفيذه مؤخراً شمال الطائف، والمقرر تدشين افتتاحه مساء اليوم الاثنين بمناسبة اليوم الوطني.

وجاءت الفكرة التصميمية للمشروع من عمل ممر مشاة رئيسي يربط جميع عناصر المشروع ببعضها ويمر بمناطق تجمع رئيسية وفرعية، البلازات، التي تعتبر متعددة الاستعمال ومناطق ترفيه أخرى مزودة بمطاعم ومقاه وكافتيريات بالإضافة إلى المسطحات الخضراء والتنوع في الغطاء النباتي لتوفير الظلال على امتداد المشروع حيث تبلغ مساحة المشروع ما يزيد عن 180000 م/٢.

ويتكون الموقع من "ممشى رياضي بطول ٢٣٠٠ م/ط تقريباً، ومسار دراجات بطول ٢٢٥٠ م/ط تقريباً، وممشى صحي رملي لمرضى السكر بطول ٢٥٥ م/ط وهو يعتبر من أولى المشاريع التي احتضنت هذه الأفكار، ومنطقة رملية مخصصة للعب الأطفال وتفريغ الشحنات السالبة بمساحة ٤٨٢٢ م٢.

وكذلك مناطق رياضية (جم مفتوح) ومناطق لعب أطفال وذلك لممارسة الرياضة للكبار والصغار معاً تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة بمساحة ٣٣٢٠ م٢، ومناطق خضراء واسعة بمساحة ٤٢٠٠٠ م٢ لراحة العين والنفس أثناء ممارسة الرياضة وتم اختيار نوعيات التشجير بعناية لتحديد المسارات ولتوفر الظل المناسب في المنطقة.



المناطق الاستثمارية

تعتبر نقاط جذب مفتوحة للمستثمرين بمواقع مميزة جداً بمساحة إجمالية تقدر بـ ١3٠٠٠ م٢ولها وصولية مرتفعة يمكن استخدامها مقاهي وكافيتريات ومطاعم، بالإضافة إلى البلازات المخصصة لممارسة جميع الأنشطة المصاحبة للفعاليات (اجتماعية ثقافية رياضية).

