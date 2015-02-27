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عبدالله بن فهد يتوج الفائزين.. بكأس الاتحاد السعودي للفروسية

توج الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، اليوم السبت، الفائزين بكأس الاتحاد السعودي للفروسية بثلاث رياضات وهي رياضة الماراثون والرماية بالقوس من على ظهر الخيل والتقاط الأوتاد؛ وذلك بميدان الفروسية في مركز القصب بمحافظة شقراء.

واختتمت بطولات الاتحاد الثلاثة التي انطلقت الخميس الماضي، اليوم السبت، وسطَ تنافس عالٍ وكبير من قِبَل الفرسان الذين تنافسوا على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

وحقق الفارس محمد اللزام كأس الاتحاد السعودي للفروسية للماراثون بعد منافسة شديدة؛ فيما خطف كأس الاتحاد السعودي للفروسية للرماية من على ظهر الخيل الفارس عادل آل خريف.

فيما نال كأس الاتحاد السعودي للفروسية لالتقاط الأوتاد فريق الحزم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عبدالله بن فهد يتوج الفائزين.. بكأس الاتحاد السعودي للفروسية
سبق

توج الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، اليوم السبت، الفائزين بكأس الاتحاد السعودي للفروسية بثلاث رياضات وهي رياضة الماراثون والرماية بالقوس من على ظهر الخيل والتقاط الأوتاد؛ وذلك بميدان الفروسية في مركز القصب بمحافظة شقراء.

واختتمت بطولات الاتحاد الثلاثة التي انطلقت الخميس الماضي، اليوم السبت، وسطَ تنافس عالٍ وكبير من قِبَل الفرسان الذين تنافسوا على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

وحقق الفارس محمد اللزام كأس الاتحاد السعودي للفروسية للماراثون بعد منافسة شديدة؛ فيما خطف كأس الاتحاد السعودي للفروسية للرماية من على ظهر الخيل الفارس عادل آل خريف.

فيما نال كأس الاتحاد السعودي للفروسية لالتقاط الأوتاد فريق الحزم.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
07:16 PM

عبدالله بن فهد يتوج الفائزين.. بكأس الاتحاد السعودي للفروسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توج الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، اليوم السبت، الفائزين بكأس الاتحاد السعودي للفروسية بثلاث رياضات وهي رياضة الماراثون والرماية بالقوس من على ظهر الخيل والتقاط الأوتاد؛ وذلك بميدان الفروسية في مركز القصب بمحافظة شقراء.

واختتمت بطولات الاتحاد الثلاثة التي انطلقت الخميس الماضي، اليوم السبت، وسطَ تنافس عالٍ وكبير من قِبَل الفرسان الذين تنافسوا على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

وحقق الفارس محمد اللزام كأس الاتحاد السعودي للفروسية للماراثون بعد منافسة شديدة؛ فيما خطف كأس الاتحاد السعودي للفروسية للرماية من على ظهر الخيل الفارس عادل آل خريف.

فيما نال كأس الاتحاد السعودي للفروسية لالتقاط الأوتاد فريق الحزم.

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