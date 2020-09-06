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شاهد فيديو الضربة الموفقة... "التحالف"يستهدف معسكرًا حوثيًا وهلاك أكثر من 100 إرهابي

في هجوم نفذته القوات على الميليشيا في صعدة

استهدفت قوات تحالف دعم الشرعية، معسكرًا حوثيًا ونتج عنه هلاك عشرات الإرهابيين في صعدة.

ورصد مقطع فيديو استهداف معسكر ليلان في صعدة من قبل قوات التحالف اليوم وهلاك أكثر من ١٠٠ عنصر إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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شاهد فيديو الضربة الموفقة... "التحالف"يستهدف معسكرًا حوثيًا وهلاك أكثر من 100 إرهابي
سبق

استهدفت قوات تحالف دعم الشرعية، معسكرًا حوثيًا ونتج عنه هلاك عشرات الإرهابيين في صعدة.

ورصد مقطع فيديو استهداف معسكر ليلان في صعدة من قبل قوات التحالف اليوم وهلاك أكثر من ١٠٠ عنصر إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
10:59 PM

شاهد فيديو الضربة الموفقة... "التحالف"يستهدف معسكرًا حوثيًا وهلاك أكثر من 100 إرهابي

في هجوم نفذته القوات على الميليشيا في صعدة

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محمد المواسي - جازان
0
1,258

استهدفت قوات تحالف دعم الشرعية، معسكرًا حوثيًا ونتج عنه هلاك عشرات الإرهابيين في صعدة.

ورصد مقطع فيديو استهداف معسكر ليلان في صعدة من قبل قوات التحالف اليوم وهلاك أكثر من ١٠٠ عنصر إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران

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