ورصد مقطع فيديو استهداف معسكر ليلان في صعدة من قبل قوات التحالف اليوم وهلاك أكثر من ١٠٠ عنصر إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران

استهدفت قوات تحالف دعم الشرعية، معسكرًا حوثيًا ونتج عنه هلاك عشرات الإرهابيين في صعدة.

شاهد فيديو الضربة الموفقة... "التحالف"يستهدف معسكرًا حوثيًا وهلاك أكثر من 100 إرهابي محمد المواسي سبق 2020-09-06 استهدفت قوات تحالف دعم الشرعية، معسكرًا حوثيًا ونتج عنه هلاك عشرات الإرهابيين في صعدة. ورصد مقطع فيديو استهداف معسكر ليلان في صعدة من قبل قوات التحالف اليوم وهلاك أكثر من ١٠٠ عنصر إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442 10:59 PM

شاهد فيديو الضربة الموفقة... "التحالف"يستهدف معسكرًا حوثيًا وهلاك أكثر من 100 إرهابي في هجوم نفذته القوات على الميليشيا في صعدة





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استهدفت قوات تحالف دعم الشرعية، معسكرًا حوثيًا ونتج عنه هلاك عشرات الإرهابيين في صعدة.

ورصد مقطع فيديو استهداف معسكر ليلان في صعدة من قبل قوات التحالف اليوم وهلاك أكثر من ١٠٠ عنصر إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران