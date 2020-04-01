هل هواء "مقصورات الطائرات" ملوث وينقل الأمراض والفيروسات للركاب؟! هنا الإجابة

ضِمن شروط الطيران وجود مرشحات الهواء

يظن العديد من ركاب الطائرات، خطر الإصابة بعدوى خطيرة على متن طائرة؛ بسبب ما يظنونه من تلوث الهواء؛ ولكن المفاجأة السارّة -بحسب الدراسات المتخصصة في ذلك- أن هواء مقصورات الطائرات لا يشكل أي نسبة خطر على صحة الركاب بسبب جودة الهواء الموجود في الطائرة.

ووفقًا لـ"يورونيوز" يرجع ذلك إلى طبيعة نظام التهوية في الطائرات الحديث؛ فالهواء فيها عبارة عن مزيج من هواء نقي وهواء معاد تدوير.

ويمر الهواء المعاد تدويره من خلال مرشحات من النوع نفسه المستخدم في غرف العمليات الجراحية؛ مما يضمن خلوّه من الفيروسات والجزيئات الأخرى بنسبة 99.97٪ لذا فإن الخطر لا يأتي من الهواء في الطائرة؛ بل من أشخاص قريبين لموقع جلوس الراكب على الطائرة.

وتقول شركة "ويجو" المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت: إن السر وراء جودة الهواء يكمن في أنظمة تنقية هواء المقصورة المزودة بفلاتر الجسيمات الحقيقية عالية الكفاءة (True HEPA) أو فلاتر الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA).

وتوضح الشركة أن معظم الطائرات لديها أنظمة قوية لتنقية الهواء باستثناء بعض الطائرات الصغيرة والقديمة.. تقوم هذه الأنظمة بتصفية الهواء وإعادة تدويره من المقصورة وخلطه مع الهواء النقي، وبفضل مرشحاتها الفعالة جدًّا؛ فإنها قادرة على محاصرة الجزيئات المجهرية الصغيرة مثل البكتيريا والفيروسات.

ووفقًا لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) تُعد مرشحات HEPA فعالة في التقاط أكثر من 99% من الميكروبات المحمولة بالهواء في الهواء المصفى، ويوفر الهواء المعاد تدويره مستويات رطوبة أعلى في المقصورة ومستويات جسيمات أقل من أنظمة الهواء الخارجي بنسبة 100%.