النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 270 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 293 خلال الـ24 ساعة الماضية

"العمري": من أشد مكرًا.. الرجال أم النساء؟!

قال رجل لنسوة: إنكن صاحبات يوسف.. فقلن له: فمَنْ ألقاه في الجب؟

يتساءل الكاتب الصحفي علي بطيح العمري: هل الكيد والمكر حِرفة نسائية خالصة كما يصوره الناس؟ أم هو صفة يشترك فيها الرجال والنساء معاً؟

من أشد مكرًا؟

وفي مقاله "من أشد مكرًا.. الرجال أم النساء؟! بصحيفة "اليوم"، يقول العمري: "هناك قصص تثبت أن مكر النساء أقوى، وفي المقابل هناك قصص نجد من خلالها أن مكر الرجال هو الأشد.. روي أنه قال رجل لنسوة: إنكن صاحبات يوسف، فقلن له: فمَنْ ألقاه في الجب؟، فقال: ومَنْ ألقاه في السجن؟.. في سورة يوسف، هناك مكران أو كيدان تعرض لهما يوسف الصديق، فأي الكيدين كان أشد وطأة عليه، كيد الرجال أم كيد النساء..؟ لقد ألقت النساء بيوسف في السجن بسبب الحب، وألقاه الرجال -إخوته- في الجب بسبب الحسد".

مكر النساء

ويعلق "العمري" قائلاً: "في القرآن، وردت آيات كثيرة في المكر لكن من الملاحظ وجود آية واحدة عن مكر النساء مقابل عدة آيات في مكر الرجال من الكفار والأعداء، وكيف كادوا للأنبياء وللمؤمنين عبر أزمنة عديدة .. يقولون إن الشيء الوحيد، الذي خلقه الله وعظّمه هو كيد النساء اقتباسًا من قوله تعالى: (إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم).. والكلام في الآية جاء على لسان عزيز مصر، وهو هنا لا يتحدث عن كل النساء إنما أراد وصف مجموعة من النسوة اللائي كدنا ليوسف ليزج به في السجن.. وعلى لسان النبي يعقوب -عليه السلام- قال تعالى: (يا بُني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدًا)؛ حيث أرادوا قتله ثم أجمعوا على وضعه في البئر.. فالقرآن أثبت وجود الكيد عند المرأة لكنه عبر آيات كثيرة أثبت وجوده عند الرجل. وكيد الرجال كان وراء الحروب والمجازر، وظهور الطغاة والبغاة عبر التاريخ وإلى يومنا هذا".

الكيد ليس حرفة نسائية خالصة


ويخلص الكاتب إلى أن "الكيد ليس حِرفة نسائية خالصة كما يصوره الناس، إنما هو صفة يشترك فيها الرجال والنساء معاً، فالجميع يستطيع المكر، المسألة تحتاج لمهارة عقلية وتمثيل بارع ولا يختص بجنس دون آخر، فالكيد موجود لدى الإنسان بطبيعته لكن عليه أن يسخّره كخدمة للآخرين، وكنوع من الذكاء البنّاء وليس الذي يهدم العلاقات الزوجية أو الإنسانية.. وإذا كان كيد الرجال أشد لكن هذا لا يقلل من مكر المرأة وخطورته".

صورة من المكر

وينهي "العمري" قائلاً: "تأمل معي هذه الصورة القرآنية، التي تصف شدة مكر الكفار، ولعل أغلب ماكريهم رجال .. (وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ).. لكن كل مكر أمام مكر الله وأمام الحق يتضعضع ويضمحل".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العمري": من أشد مكرًا.. الرجال أم النساء؟!
سبق

يتساءل الكاتب الصحفي علي بطيح العمري: هل الكيد والمكر حِرفة نسائية خالصة كما يصوره الناس؟ أم هو صفة يشترك فيها الرجال والنساء معاً؟

من أشد مكرًا؟

وفي مقاله "من أشد مكرًا.. الرجال أم النساء؟! بصحيفة "اليوم"، يقول العمري: "هناك قصص تثبت أن مكر النساء أقوى، وفي المقابل هناك قصص نجد من خلالها أن مكر الرجال هو الأشد.. روي أنه قال رجل لنسوة: إنكن صاحبات يوسف، فقلن له: فمَنْ ألقاه في الجب؟، فقال: ومَنْ ألقاه في السجن؟.. في سورة يوسف، هناك مكران أو كيدان تعرض لهما يوسف الصديق، فأي الكيدين كان أشد وطأة عليه، كيد الرجال أم كيد النساء..؟ لقد ألقت النساء بيوسف في السجن بسبب الحب، وألقاه الرجال -إخوته- في الجب بسبب الحسد".

مكر النساء

ويعلق "العمري" قائلاً: "في القرآن، وردت آيات كثيرة في المكر لكن من الملاحظ وجود آية واحدة عن مكر النساء مقابل عدة آيات في مكر الرجال من الكفار والأعداء، وكيف كادوا للأنبياء وللمؤمنين عبر أزمنة عديدة .. يقولون إن الشيء الوحيد، الذي خلقه الله وعظّمه هو كيد النساء اقتباسًا من قوله تعالى: (إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم).. والكلام في الآية جاء على لسان عزيز مصر، وهو هنا لا يتحدث عن كل النساء إنما أراد وصف مجموعة من النسوة اللائي كدنا ليوسف ليزج به في السجن.. وعلى لسان النبي يعقوب -عليه السلام- قال تعالى: (يا بُني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدًا)؛ حيث أرادوا قتله ثم أجمعوا على وضعه في البئر.. فالقرآن أثبت وجود الكيد عند المرأة لكنه عبر آيات كثيرة أثبت وجوده عند الرجل. وكيد الرجال كان وراء الحروب والمجازر، وظهور الطغاة والبغاة عبر التاريخ وإلى يومنا هذا".

الكيد ليس حرفة نسائية خالصة


ويخلص الكاتب إلى أن "الكيد ليس حِرفة نسائية خالصة كما يصوره الناس، إنما هو صفة يشترك فيها الرجال والنساء معاً، فالجميع يستطيع المكر، المسألة تحتاج لمهارة عقلية وتمثيل بارع ولا يختص بجنس دون آخر، فالكيد موجود لدى الإنسان بطبيعته لكن عليه أن يسخّره كخدمة للآخرين، وكنوع من الذكاء البنّاء وليس الذي يهدم العلاقات الزوجية أو الإنسانية.. وإذا كان كيد الرجال أشد لكن هذا لا يقلل من مكر المرأة وخطورته".

صورة من المكر

وينهي "العمري" قائلاً: "تأمل معي هذه الصورة القرآنية، التي تصف شدة مكر الكفار، ولعل أغلب ماكريهم رجال .. (وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ).. لكن كل مكر أمام مكر الله وأمام الحق يتضعضع ويضمحل".

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
06:28 PM

"العمري": من أشد مكرًا.. الرجال أم النساء؟!

قال رجل لنسوة: إنكن صاحبات يوسف.. فقلن له: فمَنْ ألقاه في الجب؟

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
1,061

يتساءل الكاتب الصحفي علي بطيح العمري: هل الكيد والمكر حِرفة نسائية خالصة كما يصوره الناس؟ أم هو صفة يشترك فيها الرجال والنساء معاً؟

من أشد مكرًا؟

وفي مقاله "من أشد مكرًا.. الرجال أم النساء؟! بصحيفة "اليوم"، يقول العمري: "هناك قصص تثبت أن مكر النساء أقوى، وفي المقابل هناك قصص نجد من خلالها أن مكر الرجال هو الأشد.. روي أنه قال رجل لنسوة: إنكن صاحبات يوسف، فقلن له: فمَنْ ألقاه في الجب؟، فقال: ومَنْ ألقاه في السجن؟.. في سورة يوسف، هناك مكران أو كيدان تعرض لهما يوسف الصديق، فأي الكيدين كان أشد وطأة عليه، كيد الرجال أم كيد النساء..؟ لقد ألقت النساء بيوسف في السجن بسبب الحب، وألقاه الرجال -إخوته- في الجب بسبب الحسد".

مكر النساء

ويعلق "العمري" قائلاً: "في القرآن، وردت آيات كثيرة في المكر لكن من الملاحظ وجود آية واحدة عن مكر النساء مقابل عدة آيات في مكر الرجال من الكفار والأعداء، وكيف كادوا للأنبياء وللمؤمنين عبر أزمنة عديدة .. يقولون إن الشيء الوحيد، الذي خلقه الله وعظّمه هو كيد النساء اقتباسًا من قوله تعالى: (إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم).. والكلام في الآية جاء على لسان عزيز مصر، وهو هنا لا يتحدث عن كل النساء إنما أراد وصف مجموعة من النسوة اللائي كدنا ليوسف ليزج به في السجن.. وعلى لسان النبي يعقوب -عليه السلام- قال تعالى: (يا بُني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدًا)؛ حيث أرادوا قتله ثم أجمعوا على وضعه في البئر.. فالقرآن أثبت وجود الكيد عند المرأة لكنه عبر آيات كثيرة أثبت وجوده عند الرجل. وكيد الرجال كان وراء الحروب والمجازر، وظهور الطغاة والبغاة عبر التاريخ وإلى يومنا هذا".

الكيد ليس حرفة نسائية خالصة


ويخلص الكاتب إلى أن "الكيد ليس حِرفة نسائية خالصة كما يصوره الناس، إنما هو صفة يشترك فيها الرجال والنساء معاً، فالجميع يستطيع المكر، المسألة تحتاج لمهارة عقلية وتمثيل بارع ولا يختص بجنس دون آخر، فالكيد موجود لدى الإنسان بطبيعته لكن عليه أن يسخّره كخدمة للآخرين، وكنوع من الذكاء البنّاء وليس الذي يهدم العلاقات الزوجية أو الإنسانية.. وإذا كان كيد الرجال أشد لكن هذا لا يقلل من مكر المرأة وخطورته".

صورة من المكر

وينهي "العمري" قائلاً: "تأمل معي هذه الصورة القرآنية، التي تصف شدة مكر الكفار، ولعل أغلب ماكريهم رجال .. (وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ).. لكن كل مكر أمام مكر الله وأمام الحق يتضعضع ويضمحل".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,654
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,199
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,161
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,051

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة