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لمواطنتين قادمتين من إيران والنجف.. "الصحة" تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بـ"كورونا"

الأولى لم تفصح عند المنفذ السعودي والثانية وصلت عن طريق دولة الإمارات العربية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل حالتين جديدة إضافية بفيروس “كورونا” الجديد قادمة من إيران والنجف بالعراق.

تفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة مواطنتين بفيروس “كورونا” الجديد COVID19، أحدهما قادمة من إيران عبر مملكة البحرين ولم تفصح عند المنفذ السعودي عن وجودها في إيران، وعن مواطنة أخرى قادمة من النجف بالعراق عن طريق دولة الإمارات العربية المتحدة ولم تفصح عن ذلك عند المنفذ.

ووفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الجهات المختصة، فقد تم فور وصولها للمنفذ نقلها مباشرة إلى الحجر الصحي لأخذ عينات للفحص المخبري التي أثبتت الإصابة بالفيروس، وتم نقلها على إثر ذلك إلى العزل الصحي في المستشفى.

وتطمئن الوزارة الجميع بأن جميع الحالات السبع التي أعلن عنها معزولة حالياً في المستشفى، وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

وأهابت "الصحة" بكل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فوراً مع مركز "تواصل الصحة 937" للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع. كما أهابت بالتواصل في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لمواطنتين قادمتين من إيران والنجف.. "الصحة" تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل حالتين جديدة إضافية بفيروس “كورونا” الجديد قادمة من إيران والنجف بالعراق.

تفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة مواطنتين بفيروس “كورونا” الجديد COVID19، أحدهما قادمة من إيران عبر مملكة البحرين ولم تفصح عند المنفذ السعودي عن وجودها في إيران، وعن مواطنة أخرى قادمة من النجف بالعراق عن طريق دولة الإمارات العربية المتحدة ولم تفصح عن ذلك عند المنفذ.

ووفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الجهات المختصة، فقد تم فور وصولها للمنفذ نقلها مباشرة إلى الحجر الصحي لأخذ عينات للفحص المخبري التي أثبتت الإصابة بالفيروس، وتم نقلها على إثر ذلك إلى العزل الصحي في المستشفى.

وتطمئن الوزارة الجميع بأن جميع الحالات السبع التي أعلن عنها معزولة حالياً في المستشفى، وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

وأهابت "الصحة" بكل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فوراً مع مركز "تواصل الصحة 937" للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع. كما أهابت بالتواصل في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
03:15 PM
اخر تعديل
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
04:22 PM

لمواطنتين قادمتين من إيران والنجف.. "الصحة" تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بـ"كورونا"

الأولى لم تفصح عند المنفذ السعودي والثانية وصلت عن طريق دولة الإمارات العربية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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25,586

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل حالتين جديدة إضافية بفيروس “كورونا” الجديد قادمة من إيران والنجف بالعراق.

تفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة مواطنتين بفيروس “كورونا” الجديد COVID19، أحدهما قادمة من إيران عبر مملكة البحرين ولم تفصح عند المنفذ السعودي عن وجودها في إيران، وعن مواطنة أخرى قادمة من النجف بالعراق عن طريق دولة الإمارات العربية المتحدة ولم تفصح عن ذلك عند المنفذ.

ووفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الجهات المختصة، فقد تم فور وصولها للمنفذ نقلها مباشرة إلى الحجر الصحي لأخذ عينات للفحص المخبري التي أثبتت الإصابة بالفيروس، وتم نقلها على إثر ذلك إلى العزل الصحي في المستشفى.

وتطمئن الوزارة الجميع بأن جميع الحالات السبع التي أعلن عنها معزولة حالياً في المستشفى، وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

وأهابت "الصحة" بكل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فوراً مع مركز "تواصل الصحة 937" للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع. كما أهابت بالتواصل في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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