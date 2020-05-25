"المواصفات" تكشف عن 5 أسباب وراء منع السلال الخلفية بالسيارات

حدّدتها "الهيئة" وفق دراسة بحثية أعدّها مركز الأبحاث والدراسات التابع لها

حددت هيئة المواصفات الأسباب التي أدت إلى منع السلال الخلفية للسيارات والمهددة لسلامة الأرواح والممتلكات.

ولفتت الهيئة، في تغريدة بحسابها على "تويتر"، إلى أن دراسة بحثية أعدّها مركز الأبحاث والدراسات التابع لها أكّدت أن هناك 5 أسباب أهمها أنه لا يتوافر فيها وسائل السلامة المرورية مثل المصابيح، كما أنها تحجب المصابيح الخلفية للمركبة.

وأضافت: "السلال الخلفية تؤثر في توازن واستقرار المركبة نتيجة تغير مركز الثقل بها، كما أنها ليست بها بيانات إيضاحية مثل أقصى حمولة ونوعها ولا يوجد كتيب إرشادات يوضح طريقة التركيب الآمن".

وتابعت: "وهي ليست من تصميم الشركات الصانعة للمركبات او ملحقاتها ولا تنصح بها، كما أن قربها من عادم المركبة أو التصاقها بالصادم الخلفي يجعلها عرضة للحريق".