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372 مليونًا القيمة السوقية للهجن المشاركة في اليوم الأخير من مهرجان ولي العهد

الهجن الفائزة في الأشواط النهائية قد تُباع بأكثر من خمسة ملايين ريال

تبلغ القيمة السوقية للهجن المشاركة في اليوم الأخير من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة كمتوسط سعر من 279 مليونًا إلى 372 مليون ريال؛ إذ تُقدَّر قيمة المطية الواحدة المشاركة في الأشواط الأربعة الختامية بمبلغ يبدأ من ثلاثة إلى أربعة ملايين، وفقًا لخبراء في مجال الهجن.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية في المهرجان، المهندس محمود البلوي، أن الهجن المشاركة في الأشواط الأربعة الأخيرة من المهرجان تُعد من صفوة الصفوة في الهجن، وقيمتها السوقية عالية جدًّا. مشيرًا إلى أن الهجن الفائزة في الأشواط الأربعة النهائية قد تُباع بأكثر من خمسة ملايين ريال.

وأضاف بأن القيمة السوقية للهجن التي شاركت في الأدوار التمهيدية بلغت من 2.254 إلى 3.758 مليار ريال "متوسط سعر" لـ 7873 مطية، فيما بلغت القيمة السوقية للهجن المشاركة في الأدوار النهائية من 9.907 إلى 13.210 مليار ريال "متوسط سعر" لـ 6713 مطية، ومتوسط سعر المطايا المشاركة في الأدوار التمهيدية بين 300 و600 ألف ريال، وسعر متوسط المطايا المشاركة في الأدوار النهائية من 1.5 إلى مليونَيْ ريال.

مهرجان ولي العهد للهجن

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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372 مليونًا القيمة السوقية للهجن المشاركة في اليوم الأخير من مهرجان ولي العهد
سبق

تبلغ القيمة السوقية للهجن المشاركة في اليوم الأخير من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة كمتوسط سعر من 279 مليونًا إلى 372 مليون ريال؛ إذ تُقدَّر قيمة المطية الواحدة المشاركة في الأشواط الأربعة الختامية بمبلغ يبدأ من ثلاثة إلى أربعة ملايين، وفقًا لخبراء في مجال الهجن.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية في المهرجان، المهندس محمود البلوي، أن الهجن المشاركة في الأشواط الأربعة الأخيرة من المهرجان تُعد من صفوة الصفوة في الهجن، وقيمتها السوقية عالية جدًّا. مشيرًا إلى أن الهجن الفائزة في الأشواط الأربعة النهائية قد تُباع بأكثر من خمسة ملايين ريال.

وأضاف بأن القيمة السوقية للهجن التي شاركت في الأدوار التمهيدية بلغت من 2.254 إلى 3.758 مليار ريال "متوسط سعر" لـ 7873 مطية، فيما بلغت القيمة السوقية للهجن المشاركة في الأدوار النهائية من 9.907 إلى 13.210 مليار ريال "متوسط سعر" لـ 6713 مطية، ومتوسط سعر المطايا المشاركة في الأدوار التمهيدية بين 300 و600 ألف ريال، وسعر متوسط المطايا المشاركة في الأدوار النهائية من 1.5 إلى مليونَيْ ريال.

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
11:00 PM

372 مليونًا القيمة السوقية للهجن المشاركة في اليوم الأخير من مهرجان ولي العهد

الهجن الفائزة في الأشواط النهائية قد تُباع بأكثر من خمسة ملايين ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تبلغ القيمة السوقية للهجن المشاركة في اليوم الأخير من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة كمتوسط سعر من 279 مليونًا إلى 372 مليون ريال؛ إذ تُقدَّر قيمة المطية الواحدة المشاركة في الأشواط الأربعة الختامية بمبلغ يبدأ من ثلاثة إلى أربعة ملايين، وفقًا لخبراء في مجال الهجن.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية في المهرجان، المهندس محمود البلوي، أن الهجن المشاركة في الأشواط الأربعة الأخيرة من المهرجان تُعد من صفوة الصفوة في الهجن، وقيمتها السوقية عالية جدًّا. مشيرًا إلى أن الهجن الفائزة في الأشواط الأربعة النهائية قد تُباع بأكثر من خمسة ملايين ريال.

وأضاف بأن القيمة السوقية للهجن التي شاركت في الأدوار التمهيدية بلغت من 2.254 إلى 3.758 مليار ريال "متوسط سعر" لـ 7873 مطية، فيما بلغت القيمة السوقية للهجن المشاركة في الأدوار النهائية من 9.907 إلى 13.210 مليار ريال "متوسط سعر" لـ 6713 مطية، ومتوسط سعر المطايا المشاركة في الأدوار التمهيدية بين 300 و600 ألف ريال، وسعر متوسط المطايا المشاركة في الأدوار النهائية من 1.5 إلى مليونَيْ ريال.

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201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,540
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,594
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,816
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