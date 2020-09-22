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أكثر من 10 آلاف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في حفر الباطن

منذ بدء العمل بها ومن خلال 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية

قدّمت عيادات "تطمن" في حفر الباطن، خدماتها لـ 10254 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، وذلك من خلال 4 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية شملت مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى، إضافة إلى مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد COVID-19 المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة

للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

عيادات تطمن حفر الباطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 10 آلاف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في حفر الباطن
سبق

قدّمت عيادات "تطمن" في حفر الباطن، خدماتها لـ 10254 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، وذلك من خلال 4 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية شملت مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى، إضافة إلى مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد COVID-19 المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة

للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
11:32 AM

أكثر من 10 آلاف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في حفر الباطن

منذ بدء العمل بها ومن خلال 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدّمت عيادات "تطمن" في حفر الباطن، خدماتها لـ 10254 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، وذلك من خلال 4 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية شملت مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى، إضافة إلى مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد COVID-19 المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة

للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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