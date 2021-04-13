أسرار نواة التمر.. غذاء مفيد و"دواء سحري" في رمضان

تقاوم السمنة وتحمي من التجاعيد وتساعد على فقدان الوزن

تحتوي نواة التمر على مجموعة من الأحماض الأمينية، إضافة إلى حمض الأكساليك، بجانب توافر نسبة كثيفة من الألياف المفيدة للجهاز الهضمي بداخلها، فضلاً عما تتمتع به من قدرة عالية في فقدان الوزن، لذا فمنذ القدم تستخدم كإحدى طرق العلاج خاصة في تفتيت حصى الكلى والمرارة.

ولا ينتبه كثيرون إلى فوائد نواة التمر، ويعتادون على التخلص منها، دون معرفة أن فوائدها لا تقل عن فوائد التمرة نفسها، ولا تقل قيمة أو عناصر غذائية لصحة الإنسان.

وتوضح خبيرة التغذية إيمان مصطفى ميره، وفق "سكاي نيوز عربية" أهمية نواة التمر وضرورة استخدامها ضمن الطرق الطبيعية المفيدة للجسم.

وأكدت أن تناول مسحوق النواة من العوامل المهمة في خفض الوزن لدى من يعانون من السمنة، كما أنها تضاعف معدلات الحرق، وتعد الاختيار الأمثل لمرضى السكري، لأنها تضبط نسبة السكر في الدم.

وتوضح مصطفى كيفية الاستفادة من نواة التمر في التخسيس ورفع معدلات الحرق خاصة في رمضان قائلة: "نقوم بغسل كمية من نواة التمر ومن ثم تجفيفها جيداً، ثم نقوم بتحميصها لمدة تتراوح بين ساعة إلى ساعتين حتى يصبح لونها بني، بعدها نقوم بطحنها، ونحتفظ بها لاستخدامها في إعداد مشروب لارتفاع معدل الحرق والتخسيس نضيف ملعقة صغيرة من المطحون مع ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل وربع ملعقة صغيرة قرفة وقليل من الفلفل الأسود، تضاف هذه المكونات في مشروب واحد وهي تساعد على الحرق والتخسيس بصورة طبيعية.

وتتابع خبيرة التغذية: "يمكن تحلية هذا الخليط بملعقة عسل أبيض، ويفضل تناوله بعد وجبتي السحور والإفطار".

وأضافت أنه يمكن استخدام مطحون نواة التمر في الأكل والعصائر الطازجة وأيضاً في خليط الكعك أثناء عجنه، للاستفادة من قيمته الغذائية، بالإضافة إلى تناول هذا المسحوق كبديل للقهوة، خاصة أنه خال من الكافيين وغني بالفيتامينات المختلفة ومضادات الأكسدة.

في سياق متصل، أكدت خبيرة التجميل أميرة رزق أن لنواة التمر فوائد تجميلية عديدة خاصة بالنسبة للشعر والبشرة، موضحة أنه يمكن استخدامها في عمل ماسك للبشرة للحد من التجاعيد ومقاومتها، ويتم ذلك بخلط ملعقة من مطحون النواة مع ملعقتي عسل، ونضعه على البشرة لمدة 10 دقائق مرتين أسبوعياً.

وختمت حديثها بفائدة مسحوق نواة التمر لكثافة الشعر وتطويله.

وأوضحت "نخلط المطحون مع زيت الزيتون والخروع بمقادير متساوية، ونضعه على الشعر حتى يجف، ثم نقوم بشطفه بعد نحو ساعتين، ويكرر الأمر أسبوعياً، وسينعكس ذلك بصورة إيجابية على الشعر".