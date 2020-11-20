طائرة الأهلي تتصدر.. الهلال في مواجهة الموج.. والترجي ضيفًا على النصر

في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة

تستكمل غدًا السبت مباريات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة 5 مباريات؛ حيث يلتقي الموج نظيره الهلال على صالة نادي البكيرية بالبكيرية 3.45 عصرًا.

ويحل الترجي ضيفًا على النصر على صالة نادي النصر بالرياض 5.30 مساء، ويلتقي الاتحاد مع الفيصلي على صالة وزارة الرياضة بجدة 5 مساء؛ فيما يواجه "السلام" نظيره "ضمك" على صالة وزارة الرياضة بالدمام 5.15 مساء، ويلتقي "الخليج" ضيفه "الابتسام" على صالة نادي الخليج بسيهات 5.15 مساء.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا كبيرًا بعد تغلبه على الوحدة بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة ليواصل تصدره ترتيب المسابقة بـ24 نقطة.