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سفارة المملكة لدى المغرب تحتفل باليوم الوطني الـ 91

الحفل استعرض ملامح من تاريخ السعودية ونهضتها التنموية

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبد الله بن سعد الغريري، بمقر السفارة في الرباط اليوم، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة، بحضور منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها.

وقدم "الغريري" باسمه وباسم منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي، متمنياً للمملكة دوام العزة والرفعة والرخاء والتقدم، وداعياً المولى عز وجل أن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

شهد الحفل عرض شريط وثائقي يتطرق لملامح من تاريخ المملكة وتراثها، والنهضة التنموية التي تشهدها المملكة في شتى المجالات.

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سفارة المملكة لدى المغرب تحتفل باليوم الوطني الـ 91
سبق

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبد الله بن سعد الغريري، بمقر السفارة في الرباط اليوم، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة، بحضور منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها.

وقدم "الغريري" باسمه وباسم منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي، متمنياً للمملكة دوام العزة والرفعة والرخاء والتقدم، وداعياً المولى عز وجل أن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

شهد الحفل عرض شريط وثائقي يتطرق لملامح من تاريخ المملكة وتراثها، والنهضة التنموية التي تشهدها المملكة في شتى المجالات.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
08:32 PM

سفارة المملكة لدى المغرب تحتفل باليوم الوطني الـ 91

الحفل استعرض ملامح من تاريخ السعودية ونهضتها التنموية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبد الله بن سعد الغريري، بمقر السفارة في الرباط اليوم، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة، بحضور منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها.

وقدم "الغريري" باسمه وباسم منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي، متمنياً للمملكة دوام العزة والرفعة والرخاء والتقدم، وداعياً المولى عز وجل أن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

شهد الحفل عرض شريط وثائقي يتطرق لملامح من تاريخ المملكة وتراثها، والنهضة التنموية التي تشهدها المملكة في شتى المجالات.

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