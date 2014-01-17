26 لاعبًا في قائمة الأخضر السعودي لمواجهتي عمان واليابان

في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن قائمة الأخضر التي تضم 26 لاعبًا، لمباراتي سلطنة عمان واليابان بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ويلتقي الأخضر منتخب عُمان، الخميس، 27 يناير الجاري على ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة، في حين يلاقي نظيره الياباني في الأول من فبراير الجاري على ملعب سايتاما ضمن مباريات الجولة الثامنة من تصفيات مونديال 2022.

وضمّت قائمة الأخضر كلاً من: "محمد العويس وفواز القرني ومحمد اليامي وزيد البواردي في حراسة المرمى، ياسر الشهراني، أحمد شراحيلي، علي البليهي، عبدالإله العمري، زياد الصحفي، سلطان الغنام، متعب الحربي، عبدالإله المالكي، علي الحسن، محمد كنو، سعود عبدالحميد، محمد البريك، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، سلمان الفرج، سامي النجعي، عبدالرحمن العبود، هتان باهبري، خالد الغنام، فراس البريكان، صالح الشهري، فهد المولد".