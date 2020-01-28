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تفاعلاً مع "سبق".. الجهات المعنية تستكمل حاجزًا خرسانيًّا لمجرى سيول بالطائف

بعد أن كان يشكِّل خطورة على المركبات المجاورة للطريق في حال انحرافها

تفاعلت الجهات المعنية في الطائف، وأكملت حاجزًا خرسانيًّا لمجرى أحد السيول بالحلقة الغربية بعد توقُّف العمل فترة طويلة، وكان يشكِّل خطورة لوجود حديد بدون صبة خرسانية؛ وهو ما يشكل خطرًا على السائقين في حال انحراف مركباتهم.

وجاء ذلك تجاوبًا مع ما نشرته سبق بعنوان "شاهد.. حواجز مجرى سيول بالطائف بلا خرسان والأعشاب تعيقه".

وتفصيلاً، بدأت الأعمال في إكمال الحاجز الخرساني لمجرى السيل بالحلقة الغربية في الطائف؛ وذلك بعد أن كان يشكِّل خطورة للمركبات المجاورة للطريق في حالة انحراف المركبة، وكان يوجد سابقًا حديد على جوانب مجرى السيل دون صبة، وتُرك فارغًا من المادة الأسمنتية منذ وقت طويل، وبدا واضحًا تآكل الحديد من الصدأ، قبل أن يتم إكماله حاليًا بشكل مناسب.


وكانت "سبق" قد وقفت على شكوى عدد من أهالي حي الحلقة الغربية بالطائف حول خطورة وجود حديد بدون صبة خرسانية على حاجز لمجرى للسيول دون عناية بالمجرى، وتفاعلت الجهات المعنية بعد ذلك.

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تفاعلاً مع "سبق".. الجهات المعنية تستكمل حاجزًا خرسانيًّا لمجرى سيول بالطائف
سبق

تفاعلت الجهات المعنية في الطائف، وأكملت حاجزًا خرسانيًّا لمجرى أحد السيول بالحلقة الغربية بعد توقُّف العمل فترة طويلة، وكان يشكِّل خطورة لوجود حديد بدون صبة خرسانية؛ وهو ما يشكل خطرًا على السائقين في حال انحراف مركباتهم.

وجاء ذلك تجاوبًا مع ما نشرته سبق بعنوان "شاهد.. حواجز مجرى سيول بالطائف بلا خرسان والأعشاب تعيقه".

وتفصيلاً، بدأت الأعمال في إكمال الحاجز الخرساني لمجرى السيل بالحلقة الغربية في الطائف؛ وذلك بعد أن كان يشكِّل خطورة للمركبات المجاورة للطريق في حالة انحراف المركبة، وكان يوجد سابقًا حديد على جوانب مجرى السيل دون صبة، وتُرك فارغًا من المادة الأسمنتية منذ وقت طويل، وبدا واضحًا تآكل الحديد من الصدأ، قبل أن يتم إكماله حاليًا بشكل مناسب.


وكانت "سبق" قد وقفت على شكوى عدد من أهالي حي الحلقة الغربية بالطائف حول خطورة وجود حديد بدون صبة خرسانية على حاجز لمجرى للسيول دون عناية بالمجرى، وتفاعلت الجهات المعنية بعد ذلك.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
01:47 AM

تفاعلاً مع "سبق".. الجهات المعنية تستكمل حاجزًا خرسانيًّا لمجرى سيول بالطائف

بعد أن كان يشكِّل خطورة على المركبات المجاورة للطريق في حال انحرافها

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سعود الدعجاني - الطائف
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تفاعلت الجهات المعنية في الطائف، وأكملت حاجزًا خرسانيًّا لمجرى أحد السيول بالحلقة الغربية بعد توقُّف العمل فترة طويلة، وكان يشكِّل خطورة لوجود حديد بدون صبة خرسانية؛ وهو ما يشكل خطرًا على السائقين في حال انحراف مركباتهم.

وجاء ذلك تجاوبًا مع ما نشرته سبق بعنوان "شاهد.. حواجز مجرى سيول بالطائف بلا خرسان والأعشاب تعيقه".

وتفصيلاً، بدأت الأعمال في إكمال الحاجز الخرساني لمجرى السيل بالحلقة الغربية في الطائف؛ وذلك بعد أن كان يشكِّل خطورة للمركبات المجاورة للطريق في حالة انحراف المركبة، وكان يوجد سابقًا حديد على جوانب مجرى السيل دون صبة، وتُرك فارغًا من المادة الأسمنتية منذ وقت طويل، وبدا واضحًا تآكل الحديد من الصدأ، قبل أن يتم إكماله حاليًا بشكل مناسب.


وكانت "سبق" قد وقفت على شكوى عدد من أهالي حي الحلقة الغربية بالطائف حول خطورة وجود حديد بدون صبة خرسانية على حاجز لمجرى للسيول دون عناية بالمجرى، وتفاعلت الجهات المعنية بعد ذلك.

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