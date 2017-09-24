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"الصحة" تدعو للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفيروس

دعت وزارة الصحة للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا؛ للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفيروس بإذن الله، مؤكدةً أهمية الاستفادة من المواعيد المتاحة حاليًا في كل مراكز اللقاحات بمناطق المملكة.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 51 حالة مؤكدة، وتعافي 59 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2313 حالة منها 271 حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 546843 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 535842 حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 4 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8688 حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تدعو للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفيروس
سبق

دعت وزارة الصحة للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا؛ للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفيروس بإذن الله، مؤكدةً أهمية الاستفادة من المواعيد المتاحة حاليًا في كل مراكز اللقاحات بمناطق المملكة.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 51 حالة مؤكدة، وتعافي 59 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2313 حالة منها 271 حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 546843 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 535842 حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 4 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8688 حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
04:13 PM

"الصحة" تدعو للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفيروس

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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دعت وزارة الصحة للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا؛ للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفيروس بإذن الله، مؤكدةً أهمية الاستفادة من المواعيد المتاحة حاليًا في كل مراكز اللقاحات بمناطق المملكة.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 51 حالة مؤكدة، وتعافي 59 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2313 حالة منها 271 حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 546843 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 535842 حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 4 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8688 حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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