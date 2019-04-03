"إنفوجرافيك الخارجية": السعودية والبحرين مصير مشترك ورؤى متوافقة

مصير مشترك ورؤى متوافقة

أوضحت وزارة الخارجية السعودية عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" أنَّ للسعودية والبحرين مصيراً مشتركاً ورؤى متوافقة في إيجاد حل للقضية الفلسطينية، ودعم الحكومة الشرعية في اليمن، ودعم عملية السلام في الشرق الأوسط، ونشر السلام في العالم، وفي مجالات مكافحة الإرهاب، وتفعيل العمل الدولي والخليجي والعربي المشترك، والعمل على إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

ونشرت الوزارة عبر حسابها "إنفوجرافيك" أوضحت فيه أن السعودية والبحرين يشتركان بالعمل في كل من: مجلس أعمال سعودي- بحريني، وإنشاء جسر ثانٍ يربط المملكتين، ومشروع شبكة قطارات بين البلدين، وحجم التبادل التجاري يبلغ 27 مليار ريال في 2019م، وتمويل البحرين بـ 2 مليار ريال للمشاريع التنموية.