الاتحاد السعودي لكرة القدم يدشن الهوية الجديدة لـدوري الثانية لموسم 2021-2022
دشن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، الهوية الجديدة لـدوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي الجديد 2021-2022 م، وذلك قبل انطلاقة مباراة النجوم ونظيره العربي في الجولة الأولى من الدوري.
واشتمل التدشين على تغيير هوية وشعار الدوري في حفل شهد حضور أعضاء اتحاد الكرة وعدد من الرياضيين.
الاتحاد السعودي لكرة القدم يدشن الهوية الجديدة لـدوري الثانية لموسم 2021-2022
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-09-29
دشن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، الهوية الجديدة لـدوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي الجديد 2021-2022 م، وذلك قبل انطلاقة مباراة النجوم ونظيره العربي في الجولة الأولى من الدوري.
واشتمل التدشين على تغيير هوية وشعار الدوري في حفل شهد حضور أعضاء اتحاد الكرة وعدد من الرياضيين.
29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
08:53 PM
الاتحاد السعودي لكرة القدم يدشن الهوية الجديدة لـدوري الثانية لموسم 2021-2022
دشن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، الهوية الجديدة لـدوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي الجديد 2021-2022 م، وذلك قبل انطلاقة مباراة النجوم ونظيره العربي في الجولة الأولى من الدوري.
واشتمل التدشين على تغيير هوية وشعار الدوري في حفل شهد حضور أعضاء اتحاد الكرة وعدد من الرياضيين.