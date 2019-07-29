بعد 9 أعوام .. إسدال ستار قضية "الرضيع المسموم" .. سجن وجلد وترحيل للعاملة

فيما صرفت المحكمة عن اتهامات الأب للإندونيسية بدسّه لعدم ثبوته طبياً بشكل صريح

أسدلت محكمة الدمام أخيراً الستار على قضية مقتل الطفل مشاري البوشل؛ التي شغلت الرأي العام لمدة تسع سنوات، تلك القضية التي اتهم فيها والد الطفل، العاملة المنزلية من الجنسية الإندونيسية، بدس السم داخل رضّاعة الحليب لتقم الأم المسكينة وعن غير قصد بإرضاع صغيرها الموت بيديها -دون علم- بعدما اشتد به الجوع والبكاء؛ حيث قضت المحكمة بالسجن لمدة خمس سنوات و500 جلدة للعاملة الإندونيسية اعتباراً من تاريخ توقيفها مع ترحيلها من البلاد.

وفي التفاصيل، قال المواطن أحمد البوشل؛ لـ "سبق"، إن محكمة الدمام أًصدرت الحكم على الخادمة بالسجن لمدة خمس سنوات و500 جلدة، وذلك لعدم اكتمال الأدلة الكافية لإدانة العاملة بعد أن أدت اليمين أمام القاضي، بأنها لم تضع السم بداخل رضّاعة الحليب، وتم مصادقة الحكم من قِبل محكمة الاستئناف بذلك.

وكانت المحكمة العامة في الدمام قد صرفت النظر عن الحكم بالقصاص من المتهمة؛ "لعدم إثبات التقارير الطبية الصادرة من ثلاثة مستشفيات بشكل صريح تعرُّض الطفل مشاري للتسمّم".

ووقعت جريمة قتل الطفل مشاري البوشل؛ قبل نحو تسع سنوات وكان عمره حينها أربعة أشهر، واتهمت العاملة بوضع سُم مُخصّص لقتل الفئران في رضعته، في أثناء غياب الأم، ما أدّى إلى تدهور صحته على الرغم من محاولات الأطباء في مستشفيات عدة في المنطقة الشرقية والرياض إنقاذه؛ إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد نحو شهر ونصف الشهر من المعاناة، إثر إصابته بزيادة في "إنزيمات الكبد"، وحموضة وسيلان شديدين جداً في الدم، إضافة إلى اضطرابات في القلب؛ حيث اعترفت العاملة المنزلية في إحدى الجلسات بقتل الطفل مشاري، ثم عادت وأنكرت.

وعقدت المحكمة العامة في الدمام ما يربو على 20 جلسة؛ للنظر في القضية بسبب عدم وصول التقارير الطبية، أو وصولها غير مكتملة التوقيعات والأختام؛ لتسدل الستار أخيراً على القضية بحكمها بسجن العاملة وجلدها وترحيلها من البلاد.