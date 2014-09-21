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"تعليم عسير" يقر منظومة برامج للاحتفاء باليوم الوطني 91

اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتنفيذ الفعاليات

أقرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، منظومة متكاملة من البرامج والأنشطة للاحتفال باليوم الوطني في ذكراه الـ "91" لتأسيس المملكة العربية السعودية على يديَّ الملك المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه، تحت شعار "هي لنا دار" على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة، الدكتور أحمد العمري، أن البرامج تهدف إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للدين، ثم المليك والوطن، لدى الطلاب والطالبات وكافة منسوبي ومنسوبات التعليم، وإبراز دور المؤسس الملك عبدالعزيز وأبنائه في لم الشمل وتوحيد الوطن، وتجسيد مظاهر الولاء لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وإبراز النهضة التنموية الشاملة التي شهدتها المملكة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أنه ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لتنفيذ الفعاليات في المدارس وفق الخطط المتبعة في ذلك على أن يكون حضوريًا في المرحلتين المتوسطة والثانوية وعن بعد في المرحلة الابتدائية خلال المدة من 21 إلى 26 من شهر سبتمبر الجاري.

وأضاف "العمري" أنه تم تشكيل عدد من فرق العمل لتنظيم آلية مشاركة الإدارة في المناسبة وإعداد خطة تنفيذية مزمنة تشمل كافة المناشط المزمع تنفيذها، ومن أبرزها مشاركات الطلاب والطالبات واحتفالات المدارس وتنفيذ حملة للتبرع بالدم وبرامج إدارة النشاط الطلابي، ومن أبرزها أوبريت وطني، وندوات تاريخية، ومنافسات رياضية، وتنفيذ جداريات ومراسم حرة، إضافة إلى إصدار عدد من المنتجات الإعلامية، وتوظيف كافة الحسابات لنشر الفعاليات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم عسير" يقر منظومة برامج للاحتفاء باليوم الوطني 91
سبق

أقرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، منظومة متكاملة من البرامج والأنشطة للاحتفال باليوم الوطني في ذكراه الـ "91" لتأسيس المملكة العربية السعودية على يديَّ الملك المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه، تحت شعار "هي لنا دار" على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة، الدكتور أحمد العمري، أن البرامج تهدف إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للدين، ثم المليك والوطن، لدى الطلاب والطالبات وكافة منسوبي ومنسوبات التعليم، وإبراز دور المؤسس الملك عبدالعزيز وأبنائه في لم الشمل وتوحيد الوطن، وتجسيد مظاهر الولاء لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وإبراز النهضة التنموية الشاملة التي شهدتها المملكة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أنه ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لتنفيذ الفعاليات في المدارس وفق الخطط المتبعة في ذلك على أن يكون حضوريًا في المرحلتين المتوسطة والثانوية وعن بعد في المرحلة الابتدائية خلال المدة من 21 إلى 26 من شهر سبتمبر الجاري.

وأضاف "العمري" أنه تم تشكيل عدد من فرق العمل لتنظيم آلية مشاركة الإدارة في المناسبة وإعداد خطة تنفيذية مزمنة تشمل كافة المناشط المزمع تنفيذها، ومن أبرزها مشاركات الطلاب والطالبات واحتفالات المدارس وتنفيذ حملة للتبرع بالدم وبرامج إدارة النشاط الطلابي، ومن أبرزها أوبريت وطني، وندوات تاريخية، ومنافسات رياضية، وتنفيذ جداريات ومراسم حرة، إضافة إلى إصدار عدد من المنتجات الإعلامية، وتوظيف كافة الحسابات لنشر الفعاليات.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
04:18 PM

"تعليم عسير" يقر منظومة برامج للاحتفاء باليوم الوطني 91

اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتنفيذ الفعاليات

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بندر آل عوض - الرياض
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أقرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، منظومة متكاملة من البرامج والأنشطة للاحتفال باليوم الوطني في ذكراه الـ "91" لتأسيس المملكة العربية السعودية على يديَّ الملك المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه، تحت شعار "هي لنا دار" على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة، الدكتور أحمد العمري، أن البرامج تهدف إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للدين، ثم المليك والوطن، لدى الطلاب والطالبات وكافة منسوبي ومنسوبات التعليم، وإبراز دور المؤسس الملك عبدالعزيز وأبنائه في لم الشمل وتوحيد الوطن، وتجسيد مظاهر الولاء لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وإبراز النهضة التنموية الشاملة التي شهدتها المملكة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أنه ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لتنفيذ الفعاليات في المدارس وفق الخطط المتبعة في ذلك على أن يكون حضوريًا في المرحلتين المتوسطة والثانوية وعن بعد في المرحلة الابتدائية خلال المدة من 21 إلى 26 من شهر سبتمبر الجاري.

وأضاف "العمري" أنه تم تشكيل عدد من فرق العمل لتنظيم آلية مشاركة الإدارة في المناسبة وإعداد خطة تنفيذية مزمنة تشمل كافة المناشط المزمع تنفيذها، ومن أبرزها مشاركات الطلاب والطالبات واحتفالات المدارس وتنفيذ حملة للتبرع بالدم وبرامج إدارة النشاط الطلابي، ومن أبرزها أوبريت وطني، وندوات تاريخية، ومنافسات رياضية، وتنفيذ جداريات ومراسم حرة، إضافة إلى إصدار عدد من المنتجات الإعلامية، وتوظيف كافة الحسابات لنشر الفعاليات.

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