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"صحة جازان" تغلق 3 مجمعات طبية و4 أقسام طوارئ مخالفة

إثر جولات رقابية وتفتيشية للكثير من المنشآت الصحية الخاصة

أغلقت صحة جازان عددًا من المجمعات الطبية بالمنطقة إثر جولات رقابية وتفتيشية للكثير من المنشآت الصحية الخاصة بالمنطقة.

وفي التفاصيل، رصدت إدارة الالتزام بصحة جازان عددًا من المخالفات بالمنشآت الصحية، تتمثل أبرزها في عدم وجود الحد الأدنى من الكوادر الطبية، وعدم تطبيق سياسات الفرز البصري.

وتم إغلاق ثلاثة مجمعات طبية، وأربعة أقسام للطوارئ، وأحالت اللجنة التفتيشية المخالفات إلى لجنة مخالفة المنشآت الصحية الخاصة لتطبيق العقوبة النظامية عليها.

وأوضحت صحة جازان أنه تم الإغلاق تحفظيًا حتى يتم تلافي جميع الملاحظات، مؤكدة أن هذا الإجراء وتنفيذه يأتي حرصًا على سلامة المستفيدين من الخدمات الصحية، ولضمان تطبيق الاشتراطات والأنظمة الصحية التي تضمن تقديم الخدمة الطبية بشكلٍ صحيح.

جازان صحة جازان إغلاق منشآت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة جازان" تغلق 3 مجمعات طبية و4 أقسام طوارئ مخالفة
سبق

أغلقت صحة جازان عددًا من المجمعات الطبية بالمنطقة إثر جولات رقابية وتفتيشية للكثير من المنشآت الصحية الخاصة بالمنطقة.

وفي التفاصيل، رصدت إدارة الالتزام بصحة جازان عددًا من المخالفات بالمنشآت الصحية، تتمثل أبرزها في عدم وجود الحد الأدنى من الكوادر الطبية، وعدم تطبيق سياسات الفرز البصري.

وتم إغلاق ثلاثة مجمعات طبية، وأربعة أقسام للطوارئ، وأحالت اللجنة التفتيشية المخالفات إلى لجنة مخالفة المنشآت الصحية الخاصة لتطبيق العقوبة النظامية عليها.

وأوضحت صحة جازان أنه تم الإغلاق تحفظيًا حتى يتم تلافي جميع الملاحظات، مؤكدة أن هذا الإجراء وتنفيذه يأتي حرصًا على سلامة المستفيدين من الخدمات الصحية، ولضمان تطبيق الاشتراطات والأنظمة الصحية التي تضمن تقديم الخدمة الطبية بشكلٍ صحيح.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
10:37 PM

"صحة جازان" تغلق 3 مجمعات طبية و4 أقسام طوارئ مخالفة

إثر جولات رقابية وتفتيشية للكثير من المنشآت الصحية الخاصة

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قاسم الخبراني - جازان
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1,891

أغلقت صحة جازان عددًا من المجمعات الطبية بالمنطقة إثر جولات رقابية وتفتيشية للكثير من المنشآت الصحية الخاصة بالمنطقة.

وفي التفاصيل، رصدت إدارة الالتزام بصحة جازان عددًا من المخالفات بالمنشآت الصحية، تتمثل أبرزها في عدم وجود الحد الأدنى من الكوادر الطبية، وعدم تطبيق سياسات الفرز البصري.

وتم إغلاق ثلاثة مجمعات طبية، وأربعة أقسام للطوارئ، وأحالت اللجنة التفتيشية المخالفات إلى لجنة مخالفة المنشآت الصحية الخاصة لتطبيق العقوبة النظامية عليها.

وأوضحت صحة جازان أنه تم الإغلاق تحفظيًا حتى يتم تلافي جميع الملاحظات، مؤكدة أن هذا الإجراء وتنفيذه يأتي حرصًا على سلامة المستفيدين من الخدمات الصحية، ولضمان تطبيق الاشتراطات والأنظمة الصحية التي تضمن تقديم الخدمة الطبية بشكلٍ صحيح.

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