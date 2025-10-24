"الدوسري" تعلن الانتهاء من تأسيس أضخم فريق تطوعي نسائي بالطائف

لتقديم خدمات وبرامج متنوعة للمستفيدين والمستحقين من أبناء المنطقة

أعلنت الناشطة والمتطوعة دعاء حمود الدوسري، الانتهاء من الترتيبات الخاصة والمتعلقة بأضخم فريق تطوعي نسائي يخدم الطائف بأهداف وأسس معينة تصب في صالح العمل التطوعي لأهالي المنطقة، لافتة إلى أن الفريق النسائي سيقوم بتقديم خدمات وبرامج متنوعة.

وأضافت "الدوسري" أن هدف الفريق التطوعي هو التنقيب عن أبواب الخير والإنسانية؛ لرسم الفرحة والبسمة للمستفيدين عبر برامج مختلفة، للوقوف في جانب المحتاج بمساعدته، وقضاء حاجته، ومنحه فرحة المناسبات المختلفة؛ مشيرة إلى أن أجمل ما في التطوع أن الشخص يقدم وقته وجهده لمثل هذه الأعمال الإنسانية الخيرية.

وأكدت أن المشارك في العمل التطوعي يتعلم الأساليب المثلى للتعامل مع الناس، ويلمس أثرها في حياته الشخصية والعملية؛ مبينة أن العمل التطوعي أو أعمال التطوع مهمة جدًّا لكل مجتمع؛ لأنها تعتبر مكملة للأعمال الرسمية التي تقدم لخدمة أفراد المجتمعات.