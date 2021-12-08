"ابن حثلين": ندرس ترحيل منافسة كأس النادي لمهرجانات المناطق

أكد أن "التلاد" وُضِع للتعريف بأفضل المزارع المنتجة في العالم

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فهد بن فلاح بن حثلين، أن شوط كأس النادي (التلاد) في مهرجان المؤسس، وُضِع للتعريف بأفضل المزارع المنتجة في العالم.

وأشار "ابن حثلين" إلى أن المهرجان يحمل اسم المؤسس الملك عبدالعزيز، ويخدم جميع فئات المربين، من خلال البيع من إنتاج مزارعهم للمشاركين في مسابقات المهرجان، مبينًا أن هناك دراسة بترحيل هذه المنافسة (التلاد) لمسابقات مهرجانات المناطق العام القادم، وأن تكون هذه النسخة آخر منافساتها.

وركز نادي الإبل على الإنتاج من خلال فئتي الفحل وإنتاجه، وكأس النادي (التلاد)، لاستقطاب الملَّاك المنتجين، وإتاحة الفرصة لاستعراض فردياتهم في المسابقات المخصصة لها في مهرجان الملك عبدالعزيز، لإظهار أقوى وأفضل المزارع المنتجة.