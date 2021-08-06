تدريبات النصر تشهد مشاركة حمدالله.. وممر ترحيبي لـ "آل فتيل"

أعلن نادي النصر عودة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، إلى تدريبات الفريق، أمس الخميس، بعد تعافيه من الإصابة، استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، مكتفياً بالتدريبات اللياقية.



وشهد المران، مشاركة الوافد الجديد المدافع محمد آل فتيل الذي تلقى ترحيباً كبيراً من الجهاز الفني واللاعبين، وأقاموا له ممراً ترحيبياً.



وقال النادي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" :"اكتفى عبدالرزاق حمدالله ومحمد آل فتيل بالتدريبات اللياقية تمهيداً للدخول في التدريبات الجماعية.



واستأنف النصر تحت قيادة مدربه البرازيلي مانو مينيز، تدريباته على ملعب مرسول بارك بالرياض، بعد الراحة التي تحصل عليها اللاعبون عقب العودة من المعسكر الخارجي البلغاري، حيث بدأ المران باجتماع المدير الفني البرازيلي باللاعبين، ثم أجرى اللاعبون تمارين لياقية متنوعة، وأيضاً تمارين تحت الضغط واللعب من لمستين.



ويلتقي النصر نظيره الشعلة مساء الأحد في مباراة ودية يحتضنها ملعب مرسول بارك، وسيتم خلالها إقامة حفل تقديمي للمحترفين الأجانب الجدد كالبرازيلي تاليسكا والكاميروني فينسنت أبوبكر والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف والأرجنتيني راميرو فونيس موري، بالإضافة للمحترفين المحليين.