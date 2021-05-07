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مدير "صحة بيشة" يوجه باعتماد "صحي الأمواه" مركزاً استشارياً

"الشهراني": تعد نقلة نوعية في توفير الرعاية الطبية للأهالي

وجّه مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة فالح بن ناصر الشهراني، باعتماد مركز صحي الأمواه مركزاً استشارياً.

وقال "الشهراني": إن هذه الخطوة تعد نقلة كبيرة في توفير الرعاية الطبية لجميع أهالي محافظة الأمواه وزوارها من خلال المركز الصحي، وإضافة عدد من التخصصات؛ ومنها: النساء والولادة، والأطفال، وطب الأسرة، والجراحة العامة.

وأكد "الشهراني" أن هذه الخطوة تأتي لتواكب تطلعات وزارة الصحة لإطلاق عيادات استشارية تخصصية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وهي امتداد للخطة المعلنة من وزارة الصحة لتفعيل دور المراكز الصحية وتدعيمها بأطباء استشاريين بجميع التخصصات المهمة؛ لتقديم كل الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى في الأحياء في خطوة تؤسس إلى إحداث نقلة نوعية للرعاية الصحية الأولية، وتُعتبر أولى لبنات الخدمات الصحية المتميزة التي تقدم للمواطنين.

وشدد "الشهراني" على أن "صحة بيشة" تسعى إلى تطوير خدماتها الصحية وتطوير بيئة العمل للممارسين الصحيين بما يخدم صحة المرضى والمراجعين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير "صحة بيشة" يوجه باعتماد "صحي الأمواه" مركزاً استشارياً
سبق

وجّه مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة فالح بن ناصر الشهراني، باعتماد مركز صحي الأمواه مركزاً استشارياً.

وقال "الشهراني": إن هذه الخطوة تعد نقلة كبيرة في توفير الرعاية الطبية لجميع أهالي محافظة الأمواه وزوارها من خلال المركز الصحي، وإضافة عدد من التخصصات؛ ومنها: النساء والولادة، والأطفال، وطب الأسرة، والجراحة العامة.

وأكد "الشهراني" أن هذه الخطوة تأتي لتواكب تطلعات وزارة الصحة لإطلاق عيادات استشارية تخصصية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وهي امتداد للخطة المعلنة من وزارة الصحة لتفعيل دور المراكز الصحية وتدعيمها بأطباء استشاريين بجميع التخصصات المهمة؛ لتقديم كل الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى في الأحياء في خطوة تؤسس إلى إحداث نقلة نوعية للرعاية الصحية الأولية، وتُعتبر أولى لبنات الخدمات الصحية المتميزة التي تقدم للمواطنين.

وشدد "الشهراني" على أن "صحة بيشة" تسعى إلى تطوير خدماتها الصحية وتطوير بيئة العمل للممارسين الصحيين بما يخدم صحة المرضى والمراجعين.

07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442
03:10 PM

مدير "صحة بيشة" يوجه باعتماد "صحي الأمواه" مركزاً استشارياً

"الشهراني": تعد نقلة نوعية في توفير الرعاية الطبية للأهالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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وجّه مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة فالح بن ناصر الشهراني، باعتماد مركز صحي الأمواه مركزاً استشارياً.

وقال "الشهراني": إن هذه الخطوة تعد نقلة كبيرة في توفير الرعاية الطبية لجميع أهالي محافظة الأمواه وزوارها من خلال المركز الصحي، وإضافة عدد من التخصصات؛ ومنها: النساء والولادة، والأطفال، وطب الأسرة، والجراحة العامة.

وأكد "الشهراني" أن هذه الخطوة تأتي لتواكب تطلعات وزارة الصحة لإطلاق عيادات استشارية تخصصية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وهي امتداد للخطة المعلنة من وزارة الصحة لتفعيل دور المراكز الصحية وتدعيمها بأطباء استشاريين بجميع التخصصات المهمة؛ لتقديم كل الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى في الأحياء في خطوة تؤسس إلى إحداث نقلة نوعية للرعاية الصحية الأولية، وتُعتبر أولى لبنات الخدمات الصحية المتميزة التي تقدم للمواطنين.

وشدد "الشهراني" على أن "صحة بيشة" تسعى إلى تطوير خدماتها الصحية وتطوير بيئة العمل للممارسين الصحيين بما يخدم صحة المرضى والمراجعين.

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