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"الخضيري" ينصح بإجراء منظار القولون كل 10 سنوات لمن تجاوز الـ50 عامًا

أشار إلى أن سرطان القولون والمستقيم ضمن السرطانات الأعلى في معظم الدول

نصح أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، بإجراء منظار القولون كل عشر سنوات إذا تجاوز الإنسان عمر 50 عامًا.

وقال الدكتور الخضيري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" مرفقًا صورة لقولون، ومعلقًا عليها، إن هذه صورة منظارية لداخل القولون، ويبدو فيها شكل الورم السرطاني. ونصح بإجراء منظار القولون كل عشر سنوات لمن تجاوز عمره 50 عامًا.
ولفت إلى أن سرطان القولون والمستقيم ضمن السرطانات الأعلى في معظم الدول.

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"الخضيري" ينصح بإجراء منظار القولون كل 10 سنوات لمن تجاوز الـ50 عامًا
سبق

نصح أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، بإجراء منظار القولون كل عشر سنوات إذا تجاوز الإنسان عمر 50 عامًا.

وقال الدكتور الخضيري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" مرفقًا صورة لقولون، ومعلقًا عليها، إن هذه صورة منظارية لداخل القولون، ويبدو فيها شكل الورم السرطاني. ونصح بإجراء منظار القولون كل عشر سنوات لمن تجاوز عمره 50 عامًا.
ولفت إلى أن سرطان القولون والمستقيم ضمن السرطانات الأعلى في معظم الدول.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
01:14 AM

"الخضيري" ينصح بإجراء منظار القولون كل 10 سنوات لمن تجاوز الـ50 عامًا

أشار إلى أن سرطان القولون والمستقيم ضمن السرطانات الأعلى في معظم الدول

A A A
سعود الدعجاني - جدة
7
7,382

نصح أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، بإجراء منظار القولون كل عشر سنوات إذا تجاوز الإنسان عمر 50 عامًا.

وقال الدكتور الخضيري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" مرفقًا صورة لقولون، ومعلقًا عليها، إن هذه صورة منظارية لداخل القولون، ويبدو فيها شكل الورم السرطاني. ونصح بإجراء منظار القولون كل عشر سنوات لمن تجاوز عمره 50 عامًا.
ولفت إلى أن سرطان القولون والمستقيم ضمن السرطانات الأعلى في معظم الدول.

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