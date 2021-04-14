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رفع الإيقاف عن شركة أبناء صالح العامودي للصرافة

بقرار من البنك المركزي السعودي

أصدر البنك المركزي السعودي قراراً برفع الإيقاف عن شركة أبناء صالح حسين العامودي للصرافة، والسماح لها بمزاولة نشاط أعمال الصرافة، ابتداء من يوم الاثنين 1442/08/30هـ الموافق 2021/04/12م.

وأوضح البنك أن قرار الرفع جاء نظراً لالتزام الشركة بالإجراءات التصحيحية وتطبيق الضوابط النظامية ذات العلاقة. ويأتي هذا القرار إلحاقاً لإعلان البنك المركزي الصادر بتاريخ 1439/02/16هـ، المتضمن قراره بإيقاف نشاط مزاولة أعمال الصرافة لدى شركة أبناء صالح العامودي للصرافة.

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رفع الإيقاف عن شركة أبناء صالح العامودي للصرافة
سبق

أصدر البنك المركزي السعودي قراراً برفع الإيقاف عن شركة أبناء صالح حسين العامودي للصرافة، والسماح لها بمزاولة نشاط أعمال الصرافة، ابتداء من يوم الاثنين 1442/08/30هـ الموافق 2021/04/12م.

وأوضح البنك أن قرار الرفع جاء نظراً لالتزام الشركة بالإجراءات التصحيحية وتطبيق الضوابط النظامية ذات العلاقة. ويأتي هذا القرار إلحاقاً لإعلان البنك المركزي الصادر بتاريخ 1439/02/16هـ، المتضمن قراره بإيقاف نشاط مزاولة أعمال الصرافة لدى شركة أبناء صالح العامودي للصرافة.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
04:17 PM

رفع الإيقاف عن شركة أبناء صالح العامودي للصرافة

بقرار من البنك المركزي السعودي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر البنك المركزي السعودي قراراً برفع الإيقاف عن شركة أبناء صالح حسين العامودي للصرافة، والسماح لها بمزاولة نشاط أعمال الصرافة، ابتداء من يوم الاثنين 1442/08/30هـ الموافق 2021/04/12م.

وأوضح البنك أن قرار الرفع جاء نظراً لالتزام الشركة بالإجراءات التصحيحية وتطبيق الضوابط النظامية ذات العلاقة. ويأتي هذا القرار إلحاقاً لإعلان البنك المركزي الصادر بتاريخ 1439/02/16هـ، المتضمن قراره بإيقاف نشاط مزاولة أعمال الصرافة لدى شركة أبناء صالح العامودي للصرافة.

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