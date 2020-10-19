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"طفولة آمنة" تشارك بملتقى "حياة مطمئنة" بجامعة جدة

بهدف توعية المجتمع بمخاطر العنف والتحرش بالأطفال

شاركت جمعية "طفولة آمنة" بجدة، في برنامج الأمن الاجتماعي "بملتقى حياة آمنة مطمئنة الافتراضي"، التي نظّمها مركز الإرشاد بجامعة جدة؛ من خلال ورقة عمل بعنوان "طفولتي آمنة"، قدّمتها نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية بمحافظة جدة نسرين أبو طه، ضِمن مَحاور جلسات "كيف أحمي نفسي ومجتمعي من العنف".

وتأتي هذه المشاركة بهدف توعية المجتمع بمخاطر العنف وأنواع الإيذاء والتحرش بالأطفال، وتعزيز أهداف الجمعية التي تضمنت ستة محاور رئيسية؛ منها سيكولوجية العنف وأثره على البناء الاجتماعي وأنواع العنف وأشكاله وبيئته، وتجارة العنف بين التغيير والتنظيم، وأثر الألعاب الإلكترونية بين الترفيه والتدمير.

وفي نهاية الملتقى أعربت نسرين أبو طه عن شكرها وتقديرها لمركز الإرشاد الجامعي بجامعة جدة؛ لإتاحة الفرصة لمشاركة الجمعية في الملتقى الذي يسهم في تحقيق رسالة الجمعية وتحقيق الأمن للأجيال القادمة من تربية راقية ومعالجات واقية؛ من خلال عطاءات تنمو وقيم تسمو.

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"طفولة آمنة" تشارك بملتقى "حياة مطمئنة" بجامعة جدة
سبق

شاركت جمعية "طفولة آمنة" بجدة، في برنامج الأمن الاجتماعي "بملتقى حياة آمنة مطمئنة الافتراضي"، التي نظّمها مركز الإرشاد بجامعة جدة؛ من خلال ورقة عمل بعنوان "طفولتي آمنة"، قدّمتها نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية بمحافظة جدة نسرين أبو طه، ضِمن مَحاور جلسات "كيف أحمي نفسي ومجتمعي من العنف".

وتأتي هذه المشاركة بهدف توعية المجتمع بمخاطر العنف وأنواع الإيذاء والتحرش بالأطفال، وتعزيز أهداف الجمعية التي تضمنت ستة محاور رئيسية؛ منها سيكولوجية العنف وأثره على البناء الاجتماعي وأنواع العنف وأشكاله وبيئته، وتجارة العنف بين التغيير والتنظيم، وأثر الألعاب الإلكترونية بين الترفيه والتدمير.

وفي نهاية الملتقى أعربت نسرين أبو طه عن شكرها وتقديرها لمركز الإرشاد الجامعي بجامعة جدة؛ لإتاحة الفرصة لمشاركة الجمعية في الملتقى الذي يسهم في تحقيق رسالة الجمعية وتحقيق الأمن للأجيال القادمة من تربية راقية ومعالجات واقية؛ من خلال عطاءات تنمو وقيم تسمو.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
01:53 PM

"طفولة آمنة" تشارك بملتقى "حياة مطمئنة" بجامعة جدة

بهدف توعية المجتمع بمخاطر العنف والتحرش بالأطفال

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عبدالله الراجحي - جدة
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شاركت جمعية "طفولة آمنة" بجدة، في برنامج الأمن الاجتماعي "بملتقى حياة آمنة مطمئنة الافتراضي"، التي نظّمها مركز الإرشاد بجامعة جدة؛ من خلال ورقة عمل بعنوان "طفولتي آمنة"، قدّمتها نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية بمحافظة جدة نسرين أبو طه، ضِمن مَحاور جلسات "كيف أحمي نفسي ومجتمعي من العنف".

وتأتي هذه المشاركة بهدف توعية المجتمع بمخاطر العنف وأنواع الإيذاء والتحرش بالأطفال، وتعزيز أهداف الجمعية التي تضمنت ستة محاور رئيسية؛ منها سيكولوجية العنف وأثره على البناء الاجتماعي وأنواع العنف وأشكاله وبيئته، وتجارة العنف بين التغيير والتنظيم، وأثر الألعاب الإلكترونية بين الترفيه والتدمير.

وفي نهاية الملتقى أعربت نسرين أبو طه عن شكرها وتقديرها لمركز الإرشاد الجامعي بجامعة جدة؛ لإتاحة الفرصة لمشاركة الجمعية في الملتقى الذي يسهم في تحقيق رسالة الجمعية وتحقيق الأمن للأجيال القادمة من تربية راقية ومعالجات واقية؛ من خلال عطاءات تنمو وقيم تسمو.

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