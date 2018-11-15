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مكة .. العثور على لَقيط متوفى بسوق العتيبية داخل كيس

الجهات المعنية تُكمل إجراءات البحث والتحري لكشف تفاصيل الحادثة

باشرت الجهات الأمنية- قبل قليل- العثور على طفل لَقيط متوفى بأحد المواقع بحي العتيبية.

وتفصيلاً؛ تلقى مركز العمليات الموحدة بلاغًا من قِبل أحد الأشخاص بسوق العتيبية أنه لاحظ وجود كيس بداخله طفل حديث الولادة "لَقيط".

باشرت فرقة من دوريات الأمن والأدلة الجنائية وشرطة جرول والهلال الأحمر والطب الشرعي والبصمات، واتضح من خلال الكشف على الطفل أنه حديث الولادة ومتوفى؛ فجرى على الفور إكمال إجراءات البحث والتحري، لكشف تفاصيل الحادثة.

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مكة .. العثور على لَقيط متوفى بسوق العتيبية داخل كيس
سبق

باشرت الجهات الأمنية- قبل قليل- العثور على طفل لَقيط متوفى بأحد المواقع بحي العتيبية.

وتفصيلاً؛ تلقى مركز العمليات الموحدة بلاغًا من قِبل أحد الأشخاص بسوق العتيبية أنه لاحظ وجود كيس بداخله طفل حديث الولادة "لَقيط".

باشرت فرقة من دوريات الأمن والأدلة الجنائية وشرطة جرول والهلال الأحمر والطب الشرعي والبصمات، واتضح من خلال الكشف على الطفل أنه حديث الولادة ومتوفى؛ فجرى على الفور إكمال إجراءات البحث والتحري، لكشف تفاصيل الحادثة.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
01:37 AM

مكة .. العثور على لَقيط متوفى بسوق العتيبية داخل كيس

الجهات المعنية تُكمل إجراءات البحث والتحري لكشف تفاصيل الحادثة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
2
1,109

باشرت الجهات الأمنية- قبل قليل- العثور على طفل لَقيط متوفى بأحد المواقع بحي العتيبية.

وتفصيلاً؛ تلقى مركز العمليات الموحدة بلاغًا من قِبل أحد الأشخاص بسوق العتيبية أنه لاحظ وجود كيس بداخله طفل حديث الولادة "لَقيط".

باشرت فرقة من دوريات الأمن والأدلة الجنائية وشرطة جرول والهلال الأحمر والطب الشرعي والبصمات، واتضح من خلال الكشف على الطفل أنه حديث الولادة ومتوفى؛ فجرى على الفور إكمال إجراءات البحث والتحري، لكشف تفاصيل الحادثة.

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