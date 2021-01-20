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"الصحة": تسجيل 238 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 173 خلال الـ24 ساعة الماضية

وزير الصحة يدشن مشاريع صحية في المدينة المنورة ويتفقد مركز لقاحات كورونا

شدّد على أهمية تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين تحقيقاً لتطلعات القيادة

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أهمية تحسين ومتابعة المشاريع المنفذة وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين تحقيقاً لتطلعات القيادة الحكيمة.

جاء ذلك خلال تدشينه اليوم، عدداً من المشروعات الصحية في منطقة المدينة المنورة شملت تدشين المرحلة الثانية من أقسام العناية المركزة بسعة سريرية قدرها 44 سريراً، وقسم التعقيم المركزي بمساحة 1400 متر مربع، وثمانية غرف عمليات للجراحة المطورة من ضمنها غرفة عمليات رقمية في مستشفى المدينة المنورة.

كما أطلق مبادرة" لنكن دفئاً لهم" التي تهدف إلى توفير عيادات علاجية وتثقيفية مخصصة لأطفال مرضى الربو والأطفال المعرضين لأمراض الشتاء الشائعة الأخرى وذلك في مركز صحي الهجرة.

بعد ذلك تفقد الوزير سير العمل في عدد من المشرعات الجاري تنفيذها، وتضمنت عدداً من المراكز الصحية، ومبنى العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ بمستشفى الملك فهد، ومشروع العيادات الخارجية بمستشفى النساء والولادة والأطفال.

واختتم جولته بزيارة مركز لقاحات كورونا كوفيد-19 وحث الجميع على التفاني في تقديم الخدمة.

وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الصحة يدشن مشاريع صحية في المدينة المنورة ويتفقد مركز لقاحات كورونا
سبق

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أهمية تحسين ومتابعة المشاريع المنفذة وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين تحقيقاً لتطلعات القيادة الحكيمة.

جاء ذلك خلال تدشينه اليوم، عدداً من المشروعات الصحية في منطقة المدينة المنورة شملت تدشين المرحلة الثانية من أقسام العناية المركزة بسعة سريرية قدرها 44 سريراً، وقسم التعقيم المركزي بمساحة 1400 متر مربع، وثمانية غرف عمليات للجراحة المطورة من ضمنها غرفة عمليات رقمية في مستشفى المدينة المنورة.

كما أطلق مبادرة" لنكن دفئاً لهم" التي تهدف إلى توفير عيادات علاجية وتثقيفية مخصصة لأطفال مرضى الربو والأطفال المعرضين لأمراض الشتاء الشائعة الأخرى وذلك في مركز صحي الهجرة.

بعد ذلك تفقد الوزير سير العمل في عدد من المشرعات الجاري تنفيذها، وتضمنت عدداً من المراكز الصحية، ومبنى العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ بمستشفى الملك فهد، ومشروع العيادات الخارجية بمستشفى النساء والولادة والأطفال.

واختتم جولته بزيارة مركز لقاحات كورونا كوفيد-19 وحث الجميع على التفاني في تقديم الخدمة.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
03:43 PM

وزير الصحة يدشن مشاريع صحية في المدينة المنورة ويتفقد مركز لقاحات كورونا

شدّد على أهمية تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين تحقيقاً لتطلعات القيادة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أهمية تحسين ومتابعة المشاريع المنفذة وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين تحقيقاً لتطلعات القيادة الحكيمة.

جاء ذلك خلال تدشينه اليوم، عدداً من المشروعات الصحية في منطقة المدينة المنورة شملت تدشين المرحلة الثانية من أقسام العناية المركزة بسعة سريرية قدرها 44 سريراً، وقسم التعقيم المركزي بمساحة 1400 متر مربع، وثمانية غرف عمليات للجراحة المطورة من ضمنها غرفة عمليات رقمية في مستشفى المدينة المنورة.

كما أطلق مبادرة" لنكن دفئاً لهم" التي تهدف إلى توفير عيادات علاجية وتثقيفية مخصصة لأطفال مرضى الربو والأطفال المعرضين لأمراض الشتاء الشائعة الأخرى وذلك في مركز صحي الهجرة.

بعد ذلك تفقد الوزير سير العمل في عدد من المشرعات الجاري تنفيذها، وتضمنت عدداً من المراكز الصحية، ومبنى العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ بمستشفى الملك فهد، ومشروع العيادات الخارجية بمستشفى النساء والولادة والأطفال.

واختتم جولته بزيارة مركز لقاحات كورونا كوفيد-19 وحث الجميع على التفاني في تقديم الخدمة.

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