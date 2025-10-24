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مصادر لـ"سبق" توضح حقيقة سقوط طائرة بمطار الأمير عبدالمحسن بمحافظة ينبع

بعد ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه الحادثة

نفت مصادر لـ"سبق" ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي، حول سقوط طائرة مساء أمس الاثنين بمطار ينبع، لافتةً إلى أن طائرة تدريب صغيرة تعرضت لعطل فني بسيط لم يصل إلى سقوط الطائرة كما يُشاع.

وكان مطار ينبع قد شهد مساء أمس حادثاً فنياً لطائرة تدريب صغيرة داخل المدرج، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث.

وتشير المعلومات إلى أن الطائرة الصغيرة قد هبطت بسلام على المدرج، وبعد الهبوط تعرضت لخلل فني في العجلات، وتوقفت في نهاية المدرج، ما أدى لتوقف المدرج عن الخدمة مساء أمس، فيما عاد المطار منتصف الليل لاستئناف الرحلات بشكل طبيعي بعد استكمال الإجراءات اللازمة حول هذا الحادث.

وأهاب المصدر بالجميع إلى عدم تناقل الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

مطار الأمير عبدالمحسن ينبع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر لـ"سبق" توضح حقيقة سقوط طائرة بمطار الأمير عبدالمحسن بمحافظة ينبع
سبق

نفت مصادر لـ"سبق" ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي، حول سقوط طائرة مساء أمس الاثنين بمطار ينبع، لافتةً إلى أن طائرة تدريب صغيرة تعرضت لعطل فني بسيط لم يصل إلى سقوط الطائرة كما يُشاع.

وكان مطار ينبع قد شهد مساء أمس حادثاً فنياً لطائرة تدريب صغيرة داخل المدرج، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث.

وتشير المعلومات إلى أن الطائرة الصغيرة قد هبطت بسلام على المدرج، وبعد الهبوط تعرضت لخلل فني في العجلات، وتوقفت في نهاية المدرج، ما أدى لتوقف المدرج عن الخدمة مساء أمس، فيما عاد المطار منتصف الليل لاستئناف الرحلات بشكل طبيعي بعد استكمال الإجراءات اللازمة حول هذا الحادث.

وأهاب المصدر بالجميع إلى عدم تناقل الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
07:31 PM

مصادر لـ"سبق" توضح حقيقة سقوط طائرة بمطار الأمير عبدالمحسن بمحافظة ينبع

بعد ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه الحادثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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48,710

نفت مصادر لـ"سبق" ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي، حول سقوط طائرة مساء أمس الاثنين بمطار ينبع، لافتةً إلى أن طائرة تدريب صغيرة تعرضت لعطل فني بسيط لم يصل إلى سقوط الطائرة كما يُشاع.

وكان مطار ينبع قد شهد مساء أمس حادثاً فنياً لطائرة تدريب صغيرة داخل المدرج، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث.

وتشير المعلومات إلى أن الطائرة الصغيرة قد هبطت بسلام على المدرج، وبعد الهبوط تعرضت لخلل فني في العجلات، وتوقفت في نهاية المدرج، ما أدى لتوقف المدرج عن الخدمة مساء أمس، فيما عاد المطار منتصف الليل لاستئناف الرحلات بشكل طبيعي بعد استكمال الإجراءات اللازمة حول هذا الحادث.

وأهاب المصدر بالجميع إلى عدم تناقل الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

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