جازان.. أمطار رعدية تتواصل حتى 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، تشمل محافظات: الداير بني مالك، والريث، وفيفا.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، تشمل محافظات: الداير بني مالك، والريث، وفيفا.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.جازان الأرصاد حالة الطقس
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، تشمل محافظات: الداير بني مالك، والريث، وفيفا.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، تشمل محافظات: الداير بني مالك، والريث، وفيفا.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.