جازان.. أمطار رعدية تتواصل حتى 7 مساءً

"الأرصاد": تشمل محافظات الداير والريث وفيفا

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، تشمل محافظات: الداير بني مالك، والريث، وفيفا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.