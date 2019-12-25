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مرور جدة يُطيح بلص سرق مركبة ومارس التفحيط بها

سُلِمَ إلى جهة الاختصاص .. سيتم تطبيق الإجراءات بحقه

تمكّن مرور محافظة جدة من القبض على قائد مركبة في أثناء ممارسة التفحيط بسيارة مسروقة.

وقال المرور إنه تم ضبط قائد المركبة في أثناء ممارسة التفحيط؛ حيث تبيّن أن السيارة مسروقة، وتم تسليم المركبة وقائدها إلى جهة الاختصاص؛ مبيناً أنه سيتم تطبيق المخالفات الواردة في نظام المرور.

مرور جدة ممارسة التفحيط سرقة سيارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مرور جدة يُطيح بلص سرق مركبة ومارس التفحيط بها
سبق

تمكّن مرور محافظة جدة من القبض على قائد مركبة في أثناء ممارسة التفحيط بسيارة مسروقة.

وقال المرور إنه تم ضبط قائد المركبة في أثناء ممارسة التفحيط؛ حيث تبيّن أن السيارة مسروقة، وتم تسليم المركبة وقائدها إلى جهة الاختصاص؛ مبيناً أنه سيتم تطبيق المخالفات الواردة في نظام المرور.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
11:15 AM

مرور جدة يُطيح بلص سرق مركبة ومارس التفحيط بها

سُلِمَ إلى جهة الاختصاص .. سيتم تطبيق الإجراءات بحقه

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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1,725

تمكّن مرور محافظة جدة من القبض على قائد مركبة في أثناء ممارسة التفحيط بسيارة مسروقة.

وقال المرور إنه تم ضبط قائد المركبة في أثناء ممارسة التفحيط؛ حيث تبيّن أن السيارة مسروقة، وتم تسليم المركبة وقائدها إلى جهة الاختصاص؛ مبيناً أنه سيتم تطبيق المخالفات الواردة في نظام المرور.

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