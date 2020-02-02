مصرع 11 مسلحًا من طالبان بهجمات للقوات الأفغانية

بعملية شنتها قوات الكوماندوز من الجيش الوطني

لَقِيَ 11 مسلحًا من حركة طالبان، مصرعهم بعملية شنتها قوات الكوماندوز من الجيش الوطني الأفغاني بمقاطعة أوروزجان جنوب أفغانستان.

وأوضحت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان لها، أن العملية أُطلقت في وقت متأخر من مساء الجمعة في محيط مدينة تيرين كوت حاضرة المقاطعة؛ مما أسفر عن مقتل 11 من مسلحي حركة طالبان.

وأشار البيان إلى أنه تم خلال العملية تدمير مستودع للأسلحة والذخيرة وتعطيل أنشطة المتمردين في المقاطعة.