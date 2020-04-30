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نيجيريا: ارتفاع إصابات "كورونا" إلى 1728 حالة

بعد تسجيل 196 إصابة جديدة بالفيروس

سجلت نيجيريا 196 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضح المركز النيجيري لمكافحة الأمراض، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 1728 حالة مؤكدة منذ بداية ظهور الفيروس.

يذكر أنه منذ تفشي الوباء في نيجيريا أغلقت الحكومة جميع المؤسسات التعليمية، وفرضت حالة إغلاق في ولايات أبوجا ولاغوس وأوغون، إضافة إلى تدابير أخرى للحد من انتشار الفيروس.

فيروس كورونا الجديد

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نيجيريا: ارتفاع إصابات "كورونا" إلى 1728 حالة
سبق

سجلت نيجيريا 196 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضح المركز النيجيري لمكافحة الأمراض، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 1728 حالة مؤكدة منذ بداية ظهور الفيروس.

يذكر أنه منذ تفشي الوباء في نيجيريا أغلقت الحكومة جميع المؤسسات التعليمية، وفرضت حالة إغلاق في ولايات أبوجا ولاغوس وأوغون، إضافة إلى تدابير أخرى للحد من انتشار الفيروس.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
02:18 PM

نيجيريا: ارتفاع إصابات "كورونا" إلى 1728 حالة

بعد تسجيل 196 إصابة جديدة بالفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت نيجيريا 196 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضح المركز النيجيري لمكافحة الأمراض، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 1728 حالة مؤكدة منذ بداية ظهور الفيروس.

يذكر أنه منذ تفشي الوباء في نيجيريا أغلقت الحكومة جميع المؤسسات التعليمية، وفرضت حالة إغلاق في ولايات أبوجا ولاغوس وأوغون، إضافة إلى تدابير أخرى للحد من انتشار الفيروس.

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