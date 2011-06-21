النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البنك الإسلامي للتنمية يُجيز 176 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية

تمثل تلك المشروعات إنشاء صوامع غلال بالعراق وطرق بموريتانيا

أجاز مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في اجتماعه الافتراضي أمس، برئاسة رئيس البنك الدكتور بندر حجار، مبلغ 176 مليون دولار أمريكي لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في عدد من الدول.

وتمثل تلك المشروعات إنشاء صوامع غلال بالعراق، ومشروعات طرق بموريتانيا، وتصريف مياه الأمطار في بنين، ودراسة تصميم أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
البنك الإسلامي للتنمية يُجيز 176 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية
سبق

أجاز مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في اجتماعه الافتراضي أمس، برئاسة رئيس البنك الدكتور بندر حجار، مبلغ 176 مليون دولار أمريكي لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في عدد من الدول.

وتمثل تلك المشروعات إنشاء صوامع غلال بالعراق، ومشروعات طرق بموريتانيا، وتصريف مياه الأمطار في بنين، ودراسة تصميم أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
11:02 AM

البنك الإسلامي للتنمية يُجيز 176 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية

تمثل تلك المشروعات إنشاء صوامع غلال بالعراق وطرق بموريتانيا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
63

أجاز مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في اجتماعه الافتراضي أمس، برئاسة رئيس البنك الدكتور بندر حجار، مبلغ 176 مليون دولار أمريكي لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في عدد من الدول.

وتمثل تلك المشروعات إنشاء صوامع غلال بالعراق، ومشروعات طرق بموريتانيا، وتصريف مياه الأمطار في بنين، ودراسة تصميم أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,697
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,173
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,328
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,924

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة