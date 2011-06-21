البنك الإسلامي للتنمية يُجيز 176 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية

تمثل تلك المشروعات إنشاء صوامع غلال بالعراق وطرق بموريتانيا

أجاز مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في اجتماعه الافتراضي أمس، برئاسة رئيس البنك الدكتور بندر حجار، مبلغ 176 مليون دولار أمريكي لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في عدد من الدول.

وتمثل تلك المشروعات إنشاء صوامع غلال بالعراق، ومشروعات طرق بموريتانيا، وتصريف مياه الأمطار في بنين، ودراسة تصميم أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب.