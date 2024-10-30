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"الأمر بالمعروف" في رماح تتفاعل مع مبادرة السعودية الخضراء بتشجير مبناها

"الشبانات": خطة لتشجير المبنى الرئيسي للفرع وجميع الهيئات والمراكز في محافظات الرياض

بدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برماح التابعة لفرع منطقة الرياض، بالتفاعل مع "مبادرة السعودية الخضراء"؛ حيث زرعت عدداً من أشجار النخيل في محيط وفناء مبنى الهيئة، ضمن استراتيجية "استدامة الرياض".

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أنّ المملكة ومن منطلق مكانتها العالمية وحرصها على أهمية نظافة البيئة وما أعلنت عنه بسعيها لخفض انبعاثات الكربون بمقدار ٢٧٨ مليون طن سنويًّا بحلول عام ٢٠٣٠م، وإعلان سمو ولي العهد عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة للتشجير بزراعة أكثر من ٤٥٠ مليون شجرة، ما هو إلا دليل على المكانة والريادة التي تتبوؤها المملكة؛ مما جعلها تقود العالم من خلال هذه المبادرة النوعية وغيرها من المبادرات التي أطلقتها المملكة الساعية لرفع جودة حياة الفرد، واهتمامها بصحة الإنسان.

وأكد "الشبانات" أنه تم وضع خطة لتشجير المبنى الرئيسي للفرع وجميع الهيئات والمراكز في المحافظات التابعة للمنطقة بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض والبلديات وبعض الجهات ذات العلاقة، وذلك تزامنًا مع قمة الشرق الأوسط التي انطلقت في العاصمة السعودية بالرياض.

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"الأمر بالمعروف" في رماح تتفاعل مع مبادرة السعودية الخضراء بتشجير مبناها
سبق

بدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برماح التابعة لفرع منطقة الرياض، بالتفاعل مع "مبادرة السعودية الخضراء"؛ حيث زرعت عدداً من أشجار النخيل في محيط وفناء مبنى الهيئة، ضمن استراتيجية "استدامة الرياض".

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أنّ المملكة ومن منطلق مكانتها العالمية وحرصها على أهمية نظافة البيئة وما أعلنت عنه بسعيها لخفض انبعاثات الكربون بمقدار ٢٧٨ مليون طن سنويًّا بحلول عام ٢٠٣٠م، وإعلان سمو ولي العهد عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة للتشجير بزراعة أكثر من ٤٥٠ مليون شجرة، ما هو إلا دليل على المكانة والريادة التي تتبوؤها المملكة؛ مما جعلها تقود العالم من خلال هذه المبادرة النوعية وغيرها من المبادرات التي أطلقتها المملكة الساعية لرفع جودة حياة الفرد، واهتمامها بصحة الإنسان.

وأكد "الشبانات" أنه تم وضع خطة لتشجير المبنى الرئيسي للفرع وجميع الهيئات والمراكز في المحافظات التابعة للمنطقة بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض والبلديات وبعض الجهات ذات العلاقة، وذلك تزامنًا مع قمة الشرق الأوسط التي انطلقت في العاصمة السعودية بالرياض.

29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443
08:55 PM

"الأمر بالمعروف" في رماح تتفاعل مع مبادرة السعودية الخضراء بتشجير مبناها

"الشبانات": خطة لتشجير المبنى الرئيسي للفرع وجميع الهيئات والمراكز في محافظات الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برماح التابعة لفرع منطقة الرياض، بالتفاعل مع "مبادرة السعودية الخضراء"؛ حيث زرعت عدداً من أشجار النخيل في محيط وفناء مبنى الهيئة، ضمن استراتيجية "استدامة الرياض".

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أنّ المملكة ومن منطلق مكانتها العالمية وحرصها على أهمية نظافة البيئة وما أعلنت عنه بسعيها لخفض انبعاثات الكربون بمقدار ٢٧٨ مليون طن سنويًّا بحلول عام ٢٠٣٠م، وإعلان سمو ولي العهد عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة للتشجير بزراعة أكثر من ٤٥٠ مليون شجرة، ما هو إلا دليل على المكانة والريادة التي تتبوؤها المملكة؛ مما جعلها تقود العالم من خلال هذه المبادرة النوعية وغيرها من المبادرات التي أطلقتها المملكة الساعية لرفع جودة حياة الفرد، واهتمامها بصحة الإنسان.

وأكد "الشبانات" أنه تم وضع خطة لتشجير المبنى الرئيسي للفرع وجميع الهيئات والمراكز في المحافظات التابعة للمنطقة بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض والبلديات وبعض الجهات ذات العلاقة، وذلك تزامنًا مع قمة الشرق الأوسط التي انطلقت في العاصمة السعودية بالرياض.

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