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بعد اقتراب وصول البديل الأمريكي.. السعودية تنهي اهتمامها بمنظومة الدفاع الجوي الروسية "S-400"

لم تعد المملكة العربية السعودية تفكر في شراء منظومة الدفاع الجوي الروسي S-400، وذلك بعد ما حدد موعد وصول الدفعة الأولى من صفقة الصواريخ الدفاعية الأمريكية البديلة في عام 2023، بحسب تقرير لموقع مختص بالشؤون العسكرية والحربية.

ووفقاً لما نشره موقع "Defense News"، فقد قال فيكتور كلادوف، الذي يقود قسم التعاون الدولي والسياسة الإقليمية في مؤسسة التكنولوجيا الروسية "روستيخ"، إن المملكة العربية السعودية قد تحركت الآن، حيث من المقرر أن تتلقى منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "ثاد"، والتي تعاقدت عليها في عام 2017، في صفقة قدرت حينها بنحو 15 مليار دولار.

وكانت المملكة قد أبدت اهتماماً بالمنظومة الدفاعية الروسية خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن حديث "كلادوف" الأخير يحمل إشارة إلى انتهاء الاهتمام السعودي بالمنظومة الروسية على الأرجح.

ووفقاً لما نقله الموقع المختص بالشؤون العسكرية عن شركة لوكهيد مارتن المنتجة لنظام "ثاد" الأمريكي، فإنه من المتوقع أن يتم تسليم أول دفعة من الصواريخ الاعتراضية إلى السعودية في عام 2023، على أن تكتمل عملية التسليم بحلول عام 2027.

وكانت السعودية قد أعلنت عن الصفقة الأمريكية في عام 2017، فيما وقع مسؤولو البلدين في نوفمبر 2018 اتفاقاً يقضي بشراء المملكة 44 منصة صواريخ ثاد، وصواريخ، ومعدات أخرى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد اقتراب وصول البديل الأمريكي.. السعودية تنهي اهتمامها بمنظومة الدفاع الجوي الروسية "S-400"
سبق

لم تعد المملكة العربية السعودية تفكر في شراء منظومة الدفاع الجوي الروسي S-400، وذلك بعد ما حدد موعد وصول الدفعة الأولى من صفقة الصواريخ الدفاعية الأمريكية البديلة في عام 2023، بحسب تقرير لموقع مختص بالشؤون العسكرية والحربية.

ووفقاً لما نشره موقع "Defense News"، فقد قال فيكتور كلادوف، الذي يقود قسم التعاون الدولي والسياسة الإقليمية في مؤسسة التكنولوجيا الروسية "روستيخ"، إن المملكة العربية السعودية قد تحركت الآن، حيث من المقرر أن تتلقى منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "ثاد"، والتي تعاقدت عليها في عام 2017، في صفقة قدرت حينها بنحو 15 مليار دولار.

وكانت المملكة قد أبدت اهتماماً بالمنظومة الدفاعية الروسية خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن حديث "كلادوف" الأخير يحمل إشارة إلى انتهاء الاهتمام السعودي بالمنظومة الروسية على الأرجح.

ووفقاً لما نقله الموقع المختص بالشؤون العسكرية عن شركة لوكهيد مارتن المنتجة لنظام "ثاد" الأمريكي، فإنه من المتوقع أن يتم تسليم أول دفعة من الصواريخ الاعتراضية إلى السعودية في عام 2023، على أن تكتمل عملية التسليم بحلول عام 2027.

وكانت السعودية قد أعلنت عن الصفقة الأمريكية في عام 2017، فيما وقع مسؤولو البلدين في نوفمبر 2018 اتفاقاً يقضي بشراء المملكة 44 منصة صواريخ ثاد، وصواريخ، ومعدات أخرى.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
12:57 AM

بعد اقتراب وصول البديل الأمريكي.. السعودية تنهي اهتمامها بمنظومة الدفاع الجوي الروسية "S-400"

A A A
ياسر نجدي - الرياض
2
10,943

لم تعد المملكة العربية السعودية تفكر في شراء منظومة الدفاع الجوي الروسي S-400، وذلك بعد ما حدد موعد وصول الدفعة الأولى من صفقة الصواريخ الدفاعية الأمريكية البديلة في عام 2023، بحسب تقرير لموقع مختص بالشؤون العسكرية والحربية.

ووفقاً لما نشره موقع "Defense News"، فقد قال فيكتور كلادوف، الذي يقود قسم التعاون الدولي والسياسة الإقليمية في مؤسسة التكنولوجيا الروسية "روستيخ"، إن المملكة العربية السعودية قد تحركت الآن، حيث من المقرر أن تتلقى منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "ثاد"، والتي تعاقدت عليها في عام 2017، في صفقة قدرت حينها بنحو 15 مليار دولار.

وكانت المملكة قد أبدت اهتماماً بالمنظومة الدفاعية الروسية خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن حديث "كلادوف" الأخير يحمل إشارة إلى انتهاء الاهتمام السعودي بالمنظومة الروسية على الأرجح.

ووفقاً لما نقله الموقع المختص بالشؤون العسكرية عن شركة لوكهيد مارتن المنتجة لنظام "ثاد" الأمريكي، فإنه من المتوقع أن يتم تسليم أول دفعة من الصواريخ الاعتراضية إلى السعودية في عام 2023، على أن تكتمل عملية التسليم بحلول عام 2027.

وكانت السعودية قد أعلنت عن الصفقة الأمريكية في عام 2017، فيما وقع مسؤولو البلدين في نوفمبر 2018 اتفاقاً يقضي بشراء المملكة 44 منصة صواريخ ثاد، وصواريخ، ومعدات أخرى.

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