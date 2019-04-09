النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الطيران المدني يحوّل المطارات في المملكة إلى ذكية

تبلغ 27 مطارًا في الوقت الحالي

أكد مدير عام نظم المعلومات الجغرافية في الهيئة العامة للطيران المدني المهندس طلال الشافعي، أن الإدارة في قطاع المطارات بالهيئة تسعى إلى توفير نظم المعلومات الجغرافية في كافة المطارات السعودية التي تبلغ 27 مطارًا في الوقت الحالي؛ تحقيقًا لرؤية 2030. كما تسعى إلى التحول لمفهوم المطارات الذكية من خلال هذه النظم.

وأوضح الشافعي خلال مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني في الملتقى الثالث عشر لنظم المعلومات الجغرافية والمعرض المصاحب، والذي يقام في فندق الشيراتون بمدينة الدمام؛ أن الهدف من ذلك توفير المعلومات الدقيقة والحديثة لمتخذ القرار، وكذلك المسافر؛ من خلال خدمات وتطبيقات الهواتف، إضافة إلى تحقيق أجواء آمنة وفق أدقّ معايير السلامة العالمية وبناء منظومة مطارات حديثة بخدمات عصرية ومتقدمة، وبالإضافة أيضاً إلى توفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن والمسافرين وفق أحدث المعايير العالمية.

وأشار مدير عام نظم المعلومات الجغرافية في الهيئة العامة للطيران المدني، إلى أن قطاع المطارات يسعى إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من الناقلات الجوية لمطارات المملكة وتحقيق الاستثمار التجاري الأمثل لمرافق تلك المطارات، في إطار هدف الهيئة المتمثل في تحقيق التمويل الذاتي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الطيران المدني يحوّل المطارات في المملكة إلى ذكية
سبق

أكد مدير عام نظم المعلومات الجغرافية في الهيئة العامة للطيران المدني المهندس طلال الشافعي، أن الإدارة في قطاع المطارات بالهيئة تسعى إلى توفير نظم المعلومات الجغرافية في كافة المطارات السعودية التي تبلغ 27 مطارًا في الوقت الحالي؛ تحقيقًا لرؤية 2030. كما تسعى إلى التحول لمفهوم المطارات الذكية من خلال هذه النظم.

وأوضح الشافعي خلال مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني في الملتقى الثالث عشر لنظم المعلومات الجغرافية والمعرض المصاحب، والذي يقام في فندق الشيراتون بمدينة الدمام؛ أن الهدف من ذلك توفير المعلومات الدقيقة والحديثة لمتخذ القرار، وكذلك المسافر؛ من خلال خدمات وتطبيقات الهواتف، إضافة إلى تحقيق أجواء آمنة وفق أدقّ معايير السلامة العالمية وبناء منظومة مطارات حديثة بخدمات عصرية ومتقدمة، وبالإضافة أيضاً إلى توفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن والمسافرين وفق أحدث المعايير العالمية.

وأشار مدير عام نظم المعلومات الجغرافية في الهيئة العامة للطيران المدني، إلى أن قطاع المطارات يسعى إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من الناقلات الجوية لمطارات المملكة وتحقيق الاستثمار التجاري الأمثل لمرافق تلك المطارات، في إطار هدف الهيئة المتمثل في تحقيق التمويل الذاتي.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
05:58 PM

الطيران المدني يحوّل المطارات في المملكة إلى ذكية

تبلغ 27 مطارًا في الوقت الحالي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
3
1,249

أكد مدير عام نظم المعلومات الجغرافية في الهيئة العامة للطيران المدني المهندس طلال الشافعي، أن الإدارة في قطاع المطارات بالهيئة تسعى إلى توفير نظم المعلومات الجغرافية في كافة المطارات السعودية التي تبلغ 27 مطارًا في الوقت الحالي؛ تحقيقًا لرؤية 2030. كما تسعى إلى التحول لمفهوم المطارات الذكية من خلال هذه النظم.

وأوضح الشافعي خلال مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني في الملتقى الثالث عشر لنظم المعلومات الجغرافية والمعرض المصاحب، والذي يقام في فندق الشيراتون بمدينة الدمام؛ أن الهدف من ذلك توفير المعلومات الدقيقة والحديثة لمتخذ القرار، وكذلك المسافر؛ من خلال خدمات وتطبيقات الهواتف، إضافة إلى تحقيق أجواء آمنة وفق أدقّ معايير السلامة العالمية وبناء منظومة مطارات حديثة بخدمات عصرية ومتقدمة، وبالإضافة أيضاً إلى توفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن والمسافرين وفق أحدث المعايير العالمية.

وأشار مدير عام نظم المعلومات الجغرافية في الهيئة العامة للطيران المدني، إلى أن قطاع المطارات يسعى إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من الناقلات الجوية لمطارات المملكة وتحقيق الاستثمار التجاري الأمثل لمرافق تلك المطارات، في إطار هدف الهيئة المتمثل في تحقيق التمويل الذاتي.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,429
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,673
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,263
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,260

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

حرب المخدرات والمنظمات الانشطارية

حرب المخدرات والمنظمات الانشطارية

عبدالغني الشيخ
الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

محمد الصيـعري
التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

ماجد البريكان
لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة