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الكويت.. نسيان جثة طفل في ثلاجة الموتى لمدة 13 شهراً بمحافظة الفروانية

أسرته رفعت قضية ضد المستشفى لعدم دفنه أو إبلاغ والده بوجود الجثة

تقدمت أسرة في الكويت برفع قضية ضد مستشفى خاص في محافظة الفروانية، بتهمة الاحتفاظ بجثة طفل حديث الولادة، منذ أكثر من عام، وعدم دفنه أو إبلاغ والده بوجود الجثة بحجة نسيانه داخل ثلاجة الموتى.

وأشار المحامي الكويتي عبدالعزيز الوعلان، وكيل أسرة الطفل، إلى أن المستشفى لم يبلغ الجهات الرسمية بحالة الوفاة، ولم يسمح كذلك لوالد الطفل بدفنه واحتفظ بجثته في ثلاجة الموتى لمدة سنة وشهر دون مسوغ قانوني أو طبي، لافتاً إلى أن الطفل توفي في الرحم خلال الحظر الجزئي والمستشفى أبلغوا والده بوجود خدمة للدفن لديهم وذلك بسبب جائحة كورونا.

وذكرت وسائل إعلام كويتية، أن المستشفى رفض تسلم الأب الجثة بداعي قيامهم بتسليمه لإدارة شؤون الجنائز لدفنه، إلا أنه تم تركه في ثلاجة الموتى لمدة 13 شهراً وبعد اكتشاف الجثة اعتذر المستشفى بداعي النسيان.

الكويت الفروانية ثلاجة الموتى

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الكويت.. نسيان جثة طفل في ثلاجة الموتى لمدة 13 شهراً بمحافظة الفروانية
سبق

تقدمت أسرة في الكويت برفع قضية ضد مستشفى خاص في محافظة الفروانية، بتهمة الاحتفاظ بجثة طفل حديث الولادة، منذ أكثر من عام، وعدم دفنه أو إبلاغ والده بوجود الجثة بحجة نسيانه داخل ثلاجة الموتى.

وأشار المحامي الكويتي عبدالعزيز الوعلان، وكيل أسرة الطفل، إلى أن المستشفى لم يبلغ الجهات الرسمية بحالة الوفاة، ولم يسمح كذلك لوالد الطفل بدفنه واحتفظ بجثته في ثلاجة الموتى لمدة سنة وشهر دون مسوغ قانوني أو طبي، لافتاً إلى أن الطفل توفي في الرحم خلال الحظر الجزئي والمستشفى أبلغوا والده بوجود خدمة للدفن لديهم وذلك بسبب جائحة كورونا.

وذكرت وسائل إعلام كويتية، أن المستشفى رفض تسلم الأب الجثة بداعي قيامهم بتسليمه لإدارة شؤون الجنائز لدفنه، إلا أنه تم تركه في ثلاجة الموتى لمدة 13 شهراً وبعد اكتشاف الجثة اعتذر المستشفى بداعي النسيان.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
11:20 PM

الكويت.. نسيان جثة طفل في ثلاجة الموتى لمدة 13 شهراً بمحافظة الفروانية

أسرته رفعت قضية ضد المستشفى لعدم دفنه أو إبلاغ والده بوجود الجثة

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خالد علي - الرياض
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2,496

تقدمت أسرة في الكويت برفع قضية ضد مستشفى خاص في محافظة الفروانية، بتهمة الاحتفاظ بجثة طفل حديث الولادة، منذ أكثر من عام، وعدم دفنه أو إبلاغ والده بوجود الجثة بحجة نسيانه داخل ثلاجة الموتى.

وأشار المحامي الكويتي عبدالعزيز الوعلان، وكيل أسرة الطفل، إلى أن المستشفى لم يبلغ الجهات الرسمية بحالة الوفاة، ولم يسمح كذلك لوالد الطفل بدفنه واحتفظ بجثته في ثلاجة الموتى لمدة سنة وشهر دون مسوغ قانوني أو طبي، لافتاً إلى أن الطفل توفي في الرحم خلال الحظر الجزئي والمستشفى أبلغوا والده بوجود خدمة للدفن لديهم وذلك بسبب جائحة كورونا.

وذكرت وسائل إعلام كويتية، أن المستشفى رفض تسلم الأب الجثة بداعي قيامهم بتسليمه لإدارة شؤون الجنائز لدفنه، إلا أنه تم تركه في ثلاجة الموتى لمدة 13 شهراً وبعد اكتشاف الجثة اعتذر المستشفى بداعي النسيان.

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